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  4. Bir ayakkabı vakası daha! Oğuzhan Koç'tan sonra Mustafa Sandal da ayakkabılarıyla gündem oldu! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Bir ayakkabı vakası daha! Oğuzhan Koç'tan sonra Mustafa Sandal da ayakkabılarıyla gündem oldu! Eleştiri yağmuruna tutuldu

08.10.2023 22:54 | Son Güncelleme:
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Ünlü sanatçılar magazin gündeminde bir bir yer almaya devam ediyor. Son olarak Mustafa Sandal konserde giydiği ayakkabılarla gündem oldu. Geçmiş dönemde Oğuzhan Koç da ayakkabılarıyla büyük eleştiri almış ve uzun süre konuşulmuştu. Sandal'a da Oğuzhan Koç'a yapıldığı gibi 'traktör lastiği giymiş' yorumları yapıldı.

90'lı yıllardaki şarkılarıyla Türk pop müziğinin efsane isimleri arasında yer edinen Mustafa Sandal, son dönemde sık sık magazin basınında yer alıyor. Açıklamalarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Sandal, bu kez de beyaz ayakkabılarıyla gündem oldu.

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Pop müziğinin önemli isimlerinden Mustafa Sandal son konseriyle sosyal medyada gündem oldu.

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Konserde giydiği beyaz ayakkabılarıyla konuşulan ünlü şarkıcıya 'Oğuzhan'a mı özendin', 'Bir ayakkabı vakası daha', 'Al işte yine traktör tekeri', 'Ayakkabı diye kandırmışlar sizi lastik bu' gibi yorumlar geldi.

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Konuyla ilgili Sandal henüz bir açıklama yapmasa da bu durum sosyal medyada oldukça konuşuldu.

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Mustafa Sandal magazin ünlü şarkıcı

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