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Esra Dermancıoğlu'ndan Haluk Levent'e tepki: 'Allah herkese akıl fikir versin'

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent’le ilgili konuştu. Ünlü isim, derneğe yardım yapmadığını 'Allah herkese akıl fikir versin' sözleriyle açıkladı.

Esra Dermancıoğlu'ndan Haluk Levent'e tepki: 'Allah herkese akıl fikir versin'
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı ve dernek kurucusu Haluk Levent, magazin gündeminde yerini almaya devam ediyor.

Levent’in 9 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu 'X' hesabına Türkiye’den erişim engeli getirilmişti.

Esra Dermancıoğlu ndan Haluk Levent e tepki: Allah herkese akıl fikir versin 1

Gazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağrılmıştı. Üner, Özoğuz ve Serter aynı gün adliye gelip ifadelerini vermişti.

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan konuya dair dikkat çeken bir açıklama geldi. Okan Mermer’e konuşan ünlü oyuncu; derneğe bağışta bulunup bulunmadığıyla ilgili, “Allah herkese akıl fikir versin. Derneğe bağışta bulunmadım hiç alakam yok” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Dermancıoğlu Haluk Levent ahbap
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