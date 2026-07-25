Esra Dermancıoğlu'ndan Haluk Levent'e tepki: 'Allah herkese akıl fikir versin'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı ve dernek kurucusu Haluk Levent, magazin gündeminde yerini almaya devam ediyor.

Levent’in 9 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu 'X' hesabına Türkiye’den erişim engeli getirilmişti.

Gazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağrılmıştı. Üner, Özoğuz ve Serter aynı gün adliye gelip ifadelerini vermişti.

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan konuya dair dikkat çeken bir açıklama geldi. Okan Mermer’e konuşan ünlü oyuncu; derneğe bağışta bulunup bulunmadığıyla ilgili, “Allah herkese akıl fikir versin. Derneğe bağışta bulunmadım hiç alakam yok” dedi.