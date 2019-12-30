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  4. "Bir Başka Hazan" albümü müzikseverlerle buluştu

"Bir Başka Hazan" albümü müzikseverlerle buluştu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 30.12.2019 19:15 | Son Güncelleme

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanefi Özbek'in 16 bestesinden oluşan enstrümantal albümün tanıtım konseri yapıldı - Prof. Dr. Hanefi Özbek: - "Türk sanat müziği bir oda müziğidir, salon müziği değildir. Onun için az saz ve az dinleyiciyle çok güzel bir uyum sağlanır" - "Bütün öğrencilerime tavsiye ediyorum, 'Mutlaka sanatla uğraşın' diyorum. Asla ayak bağı olmuyor tam tersine insanı dinlendiren, psikolojik yönünü son derece güçlendiren ve çalışmalarına büyük katkı sağlayan bir olgu"

İSTANBUL (AA) - Prof. Dr. Hanefi Özbek'in hazırladığı "Bir Başka Hazan" albümünün tanıtımı yapıldı.

Beykoz'daki İstanbul Medipol Üniversitesi Güney Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım konserinde, 440 Hertz Topluluğu üyeleri albümdeki eserleri icra etti.

Konserde, kanunda Doç. Dr. Volkan Gidiş ile kemanda Şaban Gölge'nin eşlik ettiği Hanefi Özbek, tamburuyla seslendirdiği eserlere ilişkin bilgi verdi ve bestelerinin ortaya çıkış hikayelerini anlattı.

Etkinlikte, kürdi saz eseri, muhayyer-kürdi saz eseri "Üçlerin Dansı", muhayyer-kürdi saz semai, nihavent saz eseri "Ay Bala", semai "Üstadıma", hicaz saz eseri, uzzal saz semai "Uçarı Gönlüm" ve hüzzam saz eserinin de arasında bulunduğu eserler icra edildi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim Üyesi Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaklaşık 40 yıldır müzikle uğraştığını, 80'in üzerinde besteye imza attığını söyledi.

Bu bestelerden saz eseri olan 16 eseri albümde seslendirdiklerine işaret eden Özbek, diğer sözlü eserleri de sonraki albümlerde müzikseverlerin beğenisine sunacağını kaydetti.

- "Türk sanat müziği, oda ya da salon müziği değil"

Özbek, Türk sanat müziğinin oda ya da salon müziği olmadığına dikkati çekerek, "Onun için az saz ve az dinleyiciyle çok güzel bir uyum sağlanır. Fakat çok kalabalık saz heyeti olduğunda maalesef o uyumu yakalayamıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Müzikle ilgili faaliyetlerde kalitenin önemine vurgu yapan Özbek, tek bir ses dizisi yerine Türk müziğinde zengin ses dizilerinin ve hicaz, saba, segah gibi makamların da kullanılması ve dinleyicilerin sanatçılardan bunları istemesi gerektiğini ifade etti.

Özbek, müziğe babasının, yazdığı şiirleri bestelemesi için mandolin kursuna göndermesiyle başladığını anlatarak, "Bir anda kursta herkesi geçiverdim. 2 ayda kursun en iyi öğrencisi oldum. Anladım ki bu yetenek meselesi ve devam ettim. Müziği çok sevdim ardından bağlama ve tambura geçtim." dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesinde 2012'de göreve başladığını anımsatan Özbek, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Farmakoloji ve Türk Müziği Ana Sanat Dalı bölümlerinin kuruluşunda yer aldığını aynı zamanda müzikle ilgilenmeye devam ettiğini söyledi.

- "Mutlaka sanatla uğraşın"

Üniversitedeki bütün öğrencilerine müzikle veya sanatın başka dallarıyla uğraşmalarını önerdiğini belirten Özbek, "Herkese tavsiye ediyorum 'mutlaka sanatla uğraşın' diyorum. Sanat, asla ayak bağı olmuyor tam tersine insanı dinlendiren, psikolojik yönünü son derece güçlendiren ve çalışmalarına büyük katkı sağlayan bir olgu." diye konuştu.

Konserde, kanunda Doç. Dr. Volkan Gidiş ile kemanda Şaban Gölge'nin eşlik ettiği Hanefi Özbek, tamburuyla seslendirdiği eserlere ilişkin bilgi verdi ve bestelerinin ortaya çıkış hikayelerini anlattı.

Prof. Özbek'in bestelerinden oluşan ve enstrümantal bir albüm olma özelliği taşıyan "Bir Başka Hazan"da, muhayyerkürdi, hicaz, hüzzam, nikriz, bestenigar ve nihavent başta olmak üzere Türk müziğinin seçkin makamlarından 16 eser yer alıyor.

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