"Bir Başka Hazan" albümü müzikseverlerle buluştu

Bu bestelerden saz eseri olan 16 eseri albümde seslendirdiklerine işaret eden Özbek, diğer sözlü eserleri de sonraki albümlerde müzikseverlerin beğenisine sunacağını kaydetti.

Konserde, kanunda Doç. Dr. Volkan Gidiş ile kemanda Şaban Gölge'nin eşlik ettiği Hanefi Özbek, tamburuyla seslendirdiği eserlere ilişkin bilgi verdi ve bestelerinin ortaya çıkış hikayelerini anlattı.

- "Türk sanat müziği, oda ya da salon müziği değil"

Özbek, Türk sanat müziğinin oda ya da salon müziği olmadığına dikkati çekerek, "Onun için az saz ve az dinleyiciyle çok güzel bir uyum sağlanır. Fakat çok kalabalık saz heyeti olduğunda maalesef o uyumu yakalayamıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Müzikle ilgili faaliyetlerde kalitenin önemine vurgu yapan Özbek, tek bir ses dizisi yerine Türk müziğinde zengin ses dizilerinin ve hicaz, saba, segah gibi makamların da kullanılması ve dinleyicilerin sanatçılardan bunları istemesi gerektiğini ifade etti.

Özbek, müziğe babasının, yazdığı şiirleri bestelemesi için mandolin kursuna göndermesiyle başladığını anlatarak, "Bir anda kursta herkesi geçiverdim. 2 ayda kursun en iyi öğrencisi oldum. Anladım ki bu yetenek meselesi ve devam ettim. Müziği çok sevdim ardından bağlama ve tambura geçtim." dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesinde 2012'de göreve başladığını anımsatan Özbek, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Farmakoloji ve Türk Müziği Ana Sanat Dalı bölümlerinin kuruluşunda yer aldığını aynı zamanda müzikle ilgilenmeye devam ettiğini söyledi.