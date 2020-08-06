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’Bir Bilenle Bilge Nesil’ Proje Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.08.2020 17:14 | Son Güncelleme

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ proje yarışmasında, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Düzenlenen ödül törenine Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan ve şube başkanları, öğretmenler, dereceye giren öğrenciler ve velileri katıldı.

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ proje yarışmasında, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Düzenlenen ödül törenine Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan ve şube başkanları, öğretmenler, dereceye giren öğrenciler ve velileri katıldı. Yarışmalardaki derecelerin önemli olmadığını ve öğrencilerin hepsinin kendilerine göre birinci olduğunu söyleyen Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Bir Bilenle Bilge Nesil’in 4. yılını tamamlıyoruz burada. Geçen yıl çok daha coşkuluydu fakat bu yıl pandemiden dolayı daha az katılımcı ile gerçekleştirdik. Bu yıl 872 öğrencimiz katıldı. Lise öğrencilerimiz için düzenlemiş olduğumuz bir etkinlik bu. Gençler bizim için çok önemli. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’un, Türk Gençliğini tarifi ile ilgili kısa bir söz söylemek istiyorum. ‘İman, irfan, fazilet ve bilgi ile donanmış karakterli, ahlaklı, kişilikli, vatanına, milletine ve dinine sahip çıkan, dahası bunları yüceltmek için tüm imkanları seferber eden’ bir gençlikten bahsediyor. Sizler gerçekten bu ülkenin geleceğisiniz. Yarışmalarda birinciler ve ikinciler olacak ama bize göre hepiniz birincisiniz. Hepiniz altını hak ediyorsunuz ama komisyonumuzun belirlemiş olduğu öğrencilerimizi de 1, 2,3 ve mansiyon olarak ödüllendireceğiz. Ben tekrar herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmanın ardından 1. olan öğrenciye yarım altın, 2. olan öğrenciye çeyrek altın, 3. olan öğrencilere gram altın ve yarışmaya katılan öğrencilere de 200 TL ve mansiyon ödülü verildi.

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