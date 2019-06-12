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Bir daha asla yumurta kabuklarını atmamanız için 4 neden

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.06.2019 09:32 | Son Güncelleme

Kahvaltıların, yemeklerin, hamur işlerinin vazgeçilmezi olan yumurtayı kullandıktan sonra çöpe atarız ancak yumurta kabuğunun da mucizeler yarattığını biliyor muydunuz? Onları kullanarak yapabileceğiniz birçok şey var...

Bir daha asla yumurta kabuklarını atmamanız için 4 neden

Bir yumurta kabuğunun yüzde 90'ı kalsiyumdur. Kalsiyum; sağlıklı kemikler, dişler, sinirler ve kaslar için mükemmel bir kaynaktır. Sağlığınız için yumurta kabuklarını toz haline getirerek tüketebilirsiniz. Elbette bunu yapmadan önce yumurta kabuklarının iyice temizlendiğinden emin olmalısınız.

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Yumurta kabuklarının bu etkisinin yanı sıra onları tüketmekten çok daha fazlasını yapabilirsiniz!

1. Haşereleri uzak tutun

Bahçenizdeki çiçek ve bitkileri yiyen sümüklü böcek, salyangoz ve solucanlarla mı uğraşıyorsunuz? Bunun için yumurta kabuklarını bitkilerin etrafına serpin. Çok kısa zamanda etkisini göreceksiniz.

2. Bitkilerinizi besleyin

Yumurta kabuklarını ezip toprağa gömün. Kalsiyum dolu oldukları için bitkilerinize ekstra besin sağlayacaklardır.

3. Kahvenizi biraz daha sert yapabilirsiniz

Kahvenin tadını biraz daha acı sevenlerdenseniz kahve öğütücünüze biraz öğütülmüş yumurta kabuğu ekleyebilirsiniz.

4. Tahriş olmuş cildi tedavi edin

Küçük bir kabın içine elma sirkesi koyun. İçine bir miktar yumurta kabuğu tozu ilave edin ve karıştırın. Bu karışım ciltteki lekelerin kaybolmasına yardımcı olabilir, ciltteki tahrişi azaltır.

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