BİR DERDİM VAR 2. BÖLÜM İZLE! Bir Derdim Var saat kaçta? Kanal D yayın akışı

Bir Derdim Var geçen hafta yayınlanan ilk bölümü ile ekran yolculuğuna başladı. Bir Derdim Var dizi oyuncuları arasında Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Neslihan Arslan ve Yargı dizisiyle tanınan Başak Gümülcinelioğlu gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Burak Müjdeci oturuyor. Bir Derdim Var ikinci bölüm izle ekranı sorgulanıyor. İşte Kanal D'de yayınlanacak olan dizi ile ilgili merak edilenler...

BİR DERDİM VAR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bir Derdim Var bu akşam Kanal D ekranlarında yolculuğuna başlayacak. Daha önce Dilek Taşı'nın yayınlandığı perşembe akşamları artık Bir Derdim Var ekrana gelecek. Dilek Taşı ise çarşamba günleri yayınlanıyor. Bir Derdim Var perşembe günleri saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.

BİR DERDİM VAR 2. BÖLÜM İZLE!

Nilüfer, bir yandan Beste, onun ailesi ve arkadaşları etrafındaki gizemleri çözerken bir yandan da Ömer ile karşı karşıya gelir. Kuzey konusunda Ömer ile yeniden bir çatışma içine girmesi yetmezmiş gibi bir de Beste'nin ortaya çıkan gerçeğiyle adli bir soruşturma başlayacaktır. Karşıt görüşlerde olmaları bu defa farklı bir sonuç doğurur.

BİR DERDİM VAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Kendisini gençlere adayan doktor Nilüfer'in hayatı bir gecede bambaşka bir yola savrulur. Kuzey ismindeki bir gençle tanışması onu hem mesleki olarak zora sokar, hem de gizlediği sırlarının açığa çıkma tehlikesiyle yüz yüze getirir. Çünkü bu karşılaşma Nilüfer'i savcı Ömer'in de radarına sokmuştur. Nilüfer kendisinin tam zıttı fikirlere sahip Ömer'le bir savaşın içinde bulur kendisini.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Dilek Taşı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Bir Derdim Var

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Derdim Var

22:45 Bir Derdim Var

02:45 Aşk ve Umut

04:00 Poyraz Karayel





