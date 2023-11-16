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BİR DERDİM VAR 2. BÖLÜM İZLE! Bir Derdim Var saat kaçta? Kanal D yayın akışı

16.11.2023 19:16 | Son Güncelleme:
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Bir Derdim Var 2. bölüm izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Mert Fırat ve Birce Akalay'ın başrolde olduğu dizi bu akşam ikinci bölümü ile ekrana gelecek. Her hafta perşembe akşamları yayınlanacak olan dizi için Bir Derdim Var canlı izle ekranı da sorgulanıyor. Peki, Bir Derdim Var saat kaçta? İşte BİR DERDİM VAR 2. BÖLÜM İZLE ekranı ve Kanal D yayın akışı

Bir Derdim Var geçen hafta yayınlanan ilk bölümü ile ekran yolculuğuna başladı. Bir Derdim Var dizi oyuncuları arasında Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Neslihan Arslan ve Yargı dizisiyle tanınan Başak Gümülcinelioğlu gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Burak Müjdeci oturuyor. Bir Derdim Var ikinci bölüm izle ekranı sorgulanıyor. İşte Kanal D'de yayınlanacak olan dizi ile ilgili merak edilenler...

BİR DERDİM VAR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bir Derdim Var bu akşam Kanal D ekranlarında yolculuğuna başlayacak. Daha önce Dilek Taşı'nın yayınlandığı perşembe akşamları artık Bir Derdim Var ekrana gelecek. Dilek Taşı ise çarşamba günleri yayınlanıyor. Bir Derdim Var perşembe günleri saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.

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BİR DERDİM VAR 2. BÖLÜM İZLE!

Nilüfer, bir yandan Beste, onun ailesi ve arkadaşları etrafındaki gizemleri çözerken bir yandan da Ömer ile karşı karşıya gelir. Kuzey konusunda Ömer ile yeniden bir çatışma içine girmesi yetmezmiş gibi bir de Beste'nin ortaya çıkan gerçeğiyle adli bir soruşturma başlayacaktır. Karşıt görüşlerde olmaları bu defa farklı bir sonuç doğurur.

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BİR DERDİM VAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Kendisini gençlere adayan doktor Nilüfer'in hayatı bir gecede bambaşka bir yola savrulur. Kuzey ismindeki bir gençle tanışması onu hem mesleki olarak zora sokar, hem de gizlediği sırlarının açığa çıkma tehlikesiyle yüz yüze getirir. Çünkü bu karşılaşma Nilüfer'i savcı Ömer'in de radarına sokmuştur. Nilüfer kendisinin tam zıttı fikirlere sahip Ömer'le bir savaşın içinde bulur kendisini.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Dilek Taşı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Bir Derdim Var
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Derdim Var
22:45 Bir Derdim Var
02:45 Aşk ve Umut
04:00 Poyraz Karayel

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