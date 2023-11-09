Bir Derdim Var'ın Savcı Ömer'i Mert Fırat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mert Fırat evli mi? Rol aldığı dizi ve filmler

Mert Fırat, yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Bir Derdim Var dizisinde Savcı Ömer'i, Birce Akalay ise Nilüfer karakterini canlandırıyor. Burak Müjdeci'nin yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosu ise Yekta Torun'a ait. Bir Derdim Var dizisinin senaryo ekibinde Deniz Gürlek de bulunuyor. İlk bölümüyle bu akşam Kanal D izleyicisi ile buluşacak dizi için heyecan dorukta. İşte, Bir Derdim Var'ın Savcı Ömer'i Mert Fırat hakkında merak edilenler...

MERT FIRAT KİMDİR?

Mert Fırat 10 Ocak 1981 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.

rt Fırat, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Ankara’da doğmuş olan başarılı oyuncu, yaptığı bir açıklamada "Benim soyumun içinde Arap var, baba tarafı Suriye’den gelme, ötekiler Kafkasya’dan, bir dedem var Kayserili" ifadelerini kullanmıştır.

Mert Fırat, kariyerine tiyatro ile başlangıç yaparak pk çok sinema filmi ve televizyon dizisinde yer almıştır. Eski zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Binbir Gece dizisinde rol alarak tanınırlılığını arttıran başarılı oyuncu, tiyatro kariyerine daha fazla ilgi göstermiştir.

MERT FIRAT EVLİ Mİ?

Mert Fırat, 2018 senesinde hayatını İdil Fırat ile birleştirmiştir.

BİR DERDİM VAR'IN YILDIZI MERT FIRAT'IN OYNADIĞI DİZİLER

Bir Derdim Var (2023-) - Ömer Atakan

Aşk 101 (2021) - Yetişkin Kerem

Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit (2021)

İlginç Bazı Olaylar (2021, 2022) - Tolgay (Konuk oyuncu)

Kefaret (2020-2021) - Başkomiser Sinan

Her Şey Seninle Güzel (2018)

Arif V 216 (2018) - Sadri Alışık

Ufak Tefek Cinayetler (2017-2018) - Serhan Aksak

Yol Ayrımı (2017)

Aşk ve Gurur (2017) - Kenan

Serçe Sarayı (2015) - Kadir

Gece (2014) - Yusuf

Bir Varmış Bir Yokmuş (2015) - Ozan

The Water Diviner (2014) - Ordu Görevlisi

İntikam (2013-2014) - Emre Arsoy

Erkek Tarafı Testosteron (2013) - Tankut

Kelebeğin Rüyası (2013) - Rüştü Onur

Bir Ömür Yetmez (2011-2012) - Ali Akyol

Unutma Beni İstanbul (2011)

Devrimden Sonra (2011) - Köylü Genç

Dedemin İnsanları (2011) - Hasan

Beni Unutma (2011) - Sinan

Atlıkarınca (2010) - Erdem

Kapalıçarşı (2009-2010) - Arda Güler

Başka Dilde Aşk (2009) - Onur

Binbir Gece (2006-2008) - Burak İnceoğlu

Yersiz Yurtsuz (2007) - Hüseyin

Hayattan Korkma (2007) - Engin

İşte Benim (2006) - Ali

Bizim Evin Halleri (2000) - Bora







