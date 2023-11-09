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Bir Derdim Var'ın Savcı Ömer'i Mert Fırat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mert Fırat evli mi? Rol aldığı dizi ve filmler

09.11.2023 15:34 | Son Güncelleme:
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Mert Fırat, Kanal D'nin yeni dizisi Bir Derdim Var'da Savcı Ömer karakterine hayat veriyor. Birce Akalay ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu dizi nedeniyle şu sıralar tatlı bir heyecan yaşıyor. Dizi adını Türk Rock müziğinin önde gelen gruplarından Mor ve Ötesi’nin efsanevi şarkısından alıyor. Peki, Mert Fırat kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Bir Derdim Var'ın Savcı Ömer'i Mert Fırat'ın hayatı ve biyografisi...

Bir Derdim Var'ın Savcı Ömer'i Mert Fırat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mert Fırat evli mi? Rol aldığı dizi ve filmler

Mert Fırat, yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Bir Derdim Var dizisinde Savcı Ömer'i, Birce Akalay ise Nilüfer karakterini canlandırıyor. Burak Müjdeci'nin yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosu ise Yekta Torun'a ait. Bir Derdim Var dizisinin senaryo ekibinde Deniz Gürlek de bulunuyor. İlk bölümüyle bu akşam Kanal D izleyicisi ile buluşacak dizi için heyecan dorukta. İşte, Bir Derdim Var'ın Savcı Ömer'i Mert Fırat hakkında merak edilenler...

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MERT FIRAT KİMDİR?

Mert Fırat 10 Ocak 1981 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.

rt Fırat, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Ankara’da doğmuş olan başarılı oyuncu, yaptığı bir açıklamada "Benim soyumun içinde Arap var, baba tarafı Suriye’den gelme, ötekiler Kafkasya’dan, bir dedem var Kayserili" ifadelerini kullanmıştır.

Mert Fırat, kariyerine tiyatro ile başlangıç yaparak pk çok sinema filmi ve televizyon dizisinde yer almıştır. Eski zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Binbir Gece dizisinde rol alarak tanınırlılığını arttıran başarılı oyuncu, tiyatro kariyerine daha fazla ilgi göstermiştir.

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MERT FIRAT EVLİ Mİ?

Mert Fırat, 2018 senesinde hayatını İdil Fırat ile birleştirmiştir.

BİR DERDİM VAR'IN YILDIZI MERT FIRAT'IN OYNADIĞI DİZİLER

Bir Derdim Var (2023-) - Ömer Atakan
Aşk 101 (2021) - Yetişkin Kerem
Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit (2021)
İlginç Bazı Olaylar (2021, 2022) - Tolgay (Konuk oyuncu)
Kefaret (2020-2021) - Başkomiser Sinan
Her Şey Seninle Güzel (2018)
Arif V 216 (2018) - Sadri Alışık
Ufak Tefek Cinayetler (2017-2018) - Serhan Aksak
Yol Ayrımı (2017)
Aşk ve Gurur (2017) - Kenan
Serçe Sarayı (2015) - Kadir
Gece (2014) - Yusuf
Bir Varmış Bir Yokmuş (2015) - Ozan
The Water Diviner (2014) - Ordu Görevlisi
İntikam (2013-2014) - Emre Arsoy
Erkek Tarafı Testosteron (2013) - Tankut
Kelebeğin Rüyası (2013) - Rüştü Onur
Bir Ömür Yetmez (2011-2012) - Ali Akyol
Unutma Beni İstanbul (2011)
Devrimden Sonra (2011) - Köylü Genç
Dedemin İnsanları (2011) - Hasan
Beni Unutma (2011) - Sinan
Atlıkarınca (2010) - Erdem
Kapalıçarşı (2009-2010) - Arda Güler
Başka Dilde Aşk (2009) - Onur
Binbir Gece (2006-2008) - Burak İnceoğlu
Yersiz Yurtsuz (2007) - Hüseyin
Hayattan Korkma (2007) - Engin
İşte Benim (2006) - Ali
Bizim Evin Halleri (2000) - Bora


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