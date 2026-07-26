Çılgın Bediş yeniden çekiliyor! Başroller belli oldu

Bir döneme damga vuran “Çılgın Bediş”, 25 yıl sonra film versiyonuyla geri dönüyor. 8 Temmuz 1996 ila 18 Eylül 1999 tarihleri arasında Kanal D'de 70 bölüm olarak yayınlanan dizi hafızalardan silinmedi. Projeyi daha önce yeniden çekmek için birçok yapımcı harekete geçmiş ancak planlar yarım kalmıştı.

YONCA EVCİMİK VE CENK TORUN’LA EL SIKIŞILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; efsane projeyi büyük yatırımlar yaparak peş peşe çektiği filmlerle sinema salonlarını hareketlendiren Poll Films’in sahibi Polat Yağcı sinemaya aktaracak. Yağcı şu günlerde film için dizinin eski oyuncu ekibini bir araya getirmeye çalışıyor.

Başrolleri paylaşan Yonca Evcimik ve Cenk Torun’la el sıkışıldığı öğrenildi. Şimdiden heyecan yaratan filmin 2027 şubat ayında vizyona girmesi planlanıyor.