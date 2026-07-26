MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Çılgın Bediş yeniden çekiliyor! Başroller belli oldu

Türk televizyon tarihine damga vuran Çılgın Bediş, 25 yıl aradan sonra bu kez sinema filmi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başroller için Yonca Evcimik ve Cenk Torun'la anlaşma sağlanırken, filmin 2027 Şubat ayında vizyona girmesi planlanıyor.

Çılgın Bediş yeniden çekiliyor! Başroller belli oldu

Bir döneme damga vuran “Çılgın Bediş”, 25 yıl sonra film versiyonuyla geri dönüyor. 8 Temmuz 1996 ila 18 Eylül 1999 tarihleri arasında Kanal D'de 70 bölüm olarak yayınlanan dizi hafızalardan silinmedi. Projeyi daha önce yeniden çekmek için birçok yapımcı harekete geçmiş ancak planlar yarım kalmıştı.

Çılgın Bediş yeniden çekiliyor! Başroller belli oldu 1

YONCA EVCİMİK VE CENK TORUN’LA EL SIKIŞILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; efsane projeyi büyük yatırımlar yaparak peş peşe çektiği filmlerle sinema salonlarını hareketlendiren Poll Films’in sahibi Polat Yağcı sinemaya aktaracak. Yağcı şu günlerde film için dizinin eski oyuncu ekibini bir araya getirmeye çalışıyor.

Çılgın Bediş yeniden çekiliyor! Başroller belli oldu 2

Başrolleri paylaşan Yonca Evcimik ve Cenk Torun’la el sıkışıldığı öğrenildi. Şimdiden heyecan yaratan filmin 2027 şubat ayında vizyona girmesi planlanıyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Ürek'in vasiyeti yarım kaldı! Kardeşleri ve yeğenleri...Fatih Ürek'in vasiyeti yarım kaldı! Kardeşleri ve yeğenleri...
Oktay Kaynarca'nın partneri sır gibi saklanıyordu! Bomba isim Oktay Kaynarca'nın partneri sır gibi saklanıyordu! Bomba isim

Anahtar Kelimeler:
Çılgın Bediş dizisi çılgın bediş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

İran'dan çarpıcı açıklama! "En az 200 ABD askeri öldü"

İran'dan çarpıcı açıklama! "En az 200 ABD askeri öldü"

Arda Güler devrede, Mourinho hazır! F.Bahçe'den ses getirecek transfer...

Arda Güler devrede, Mourinho hazır! F.Bahçe'den ses getirecek transfer...

Ezel Akay böyle tepki gösterdi: "Mahkeme sonunda her şeyi öğreneceksiniz"

Ezel Akay böyle tepki gösterdi: "Mahkeme sonunda her şeyi öğreneceksiniz"

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

Togg Almanya'da sınıfta kaldı! İlk 6 ayda 197 araç satılabildi

Togg Almanya'da sınıfta kaldı! İlk 6 ayda 197 araç satılabildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.