Elsa Hosk evinin bahçesinde suda doğum yaptı!

37 yaşındaki model Elsa Hosk ikinci kez anne oldu. Ünlü model Instagram hesabından evinde dinlenirken yeni doğan bebeğini kucağında tuttuğu birbirinden özel fotoğraflar paylaştı.

Güzel model evinin bahçesinde suda doğum yaptı. Elsa Hosk paylaşımlarına "Çiçek perimiz Flora Blue. Sonunda aramıza katıldı. Bahçede, ayın, yıldızların ve sihirli çiçek açan ağacımızın altında dünyaya geldi" dedi.

Elsa Hosk, nisan ayında Instagram Hikâyeleri üzerinden ikinci bebeğini beklediğini açıklamıştı. Paylaştığı ayna selfiesinde belirginleşen hamile karnını gösteren model, fotoğrafına "Bebek ve benden günaydın." notunu eklemişti.

2015'ten bu yana birlikte olan Elsa Hosk ve Tom Daly, Şubat 2021'de kızları Tuulikki'yi kucaklarına aldı. Çift, Eylül 2025'te nişanlanmıştı.