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BİR DERDİM VAR OYUNCULARI VE KONUSU! Bir Derdim Var 1. bölüm ne zaman, hangi gün başlıyor?

07.11.2023 22:24 | Son Güncelleme:
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Bir Derdim Var konusu, oyuncuları ve 1. bölüm tarihi merak ediliyor. Ünlü oyuncular Birce Akalay ve Mert Fırat, Kanal D'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Bir Derdim Var'ın başrollerini paylaşıyor. İlk bölüm fragmanlarıyla dikkat çeken Bir Derdim Var dizisine dair detaylar sorgulanmaya başladı. Peki, Bir Derdim Var oyuncuları kimdir, konusu nedir, 1. bölüm ne zaman başlayacak?

Bir Derdim Var dizisinin ne zaman yayınlanacağına dair araştırmalar hız kazandı. İtalyan yapımı ‘Oltre La Soglia’ (On The Brink) uyarlaması olan dizinin yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci'nin yer alırken senaryosunu Yekta Torun yazıp ekipte Deniz Gürlek de yer alacak. İşte Bir Derdim Var dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

BİR DERDİM VAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İtalyan yapımı 'Oltre La Soglia' (On The Brink) dizisinden uyarlama olan Bir Derdim Var dizisi 9 Kasım Perşembe akşamı Kanal D erkanlarında yayın hayatına merhaba diyecek.

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BİR DERDİM VAR KONUSU

Ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alacak dizide gençlerin yaralarını sarmaya çalışan, Doktor Nilüfer’e hayat verecek Birce Akalay ile Savcı Ömer olarak karşımıza çıkacak Mert Fırat’ın karakterlerinin hikayesi işleniyor.

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BİR DERDİM VAR OYUNCULARI

Bir Derdim Var oyuncuları arasında Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu ve Sennur Nogaylar yer alırken onlara genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor.


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