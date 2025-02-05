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  4. Bir devir kapandı! MHK resmen açıkladı... En son Başakşehir-Galatasaray maçında görev almıştı! Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı

Bir devir kapandı! MHK resmen açıkladı... En son Başakşehir-Galatasaray maçında görev almıştı! Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.02.2025 12:07
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Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Süper Lig'de uzun süre görev yapmış olan hakemlerden Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliği bıraktığı açıklandı. Uğurlu son olarak Başakşehir-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı. İşte detaylar...

Bir devir kapandı! MHK resmen açıkladı... En son Başakşehir-Galatasaray maçında görev almıştı! Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir dönem FIFA kokartı da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu’nun hakemliği bıraktığını açıkladı.

MHK AÇIKLADI

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Konuya ilişkin TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kariyerine 2002 yılında başlayan ve 2025 yılına kadar Türkiye’de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu hakemliğe veda etmiştir.

2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Uğurlu, 2012 yılından itibaren üst klasman hakemi olarak da Süper Lig’de 230 karşılaşmada görev yaptı.

Yaşar Kemal Uğurlu’ya, Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

EN SON O MAÇTA GÖREV ALDI

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Yaşar Kemal Uğurlu son olarak Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Başakşehir-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev almıştı.

Yaşar Kemal Uğurlu'nun Hakemliği Bırakması Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Uğurlu'nun hakemliği bıraktığı doğru bir karar.
Uğurlu'yu özleyeceğiz, futbolumuz için önemliydi.
Başka hakemler de bırakmalı, yeni nesil olmalı.

Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig Yaşar Kemal Uğurlu VAR son dakika
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