Bir devir kapanıyor! Yıldız kalecinin menajeri İstanbul'da! Taraflar masaya oturdu...

38 yaşındaki Uruguaylı kalecinin alternatifleri için yönetim düğmeye bastı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon’un kalecisi Perri’nin temsilcisi dün sabah İstanbul’a getirildi ve taraflar yeni sezona yönelik görüşme için masaya oturdu.

197 CM BOYU İLE DİKKAT ÇEKİYOR

27 yaşında 197 cm boyundaki Brezilyalı Lucas Perri, adeta kule gibi. Tecrübeli kaleci, geçen sene kış transfer döneminde 3.5 milyon euro'ya Botafogo'dan Lyon'a transfer olmuştu. Perri, aynı zamanda Brezilya'nın milli kadrosunda da yer alıyor.

BERKE HAZIR

Kaleye yapılması planlanan transferler doğrultusunda Galatasaray’ın ilgilendiği bir diğer isim Berke Özer. Sezon sonunda Eyüpspor’la sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki genç kaleciyle de masaya oturan Sarı-Kırmızılılar, başarılı eldivenle şimdiden anlaşmaya varmış durumda. Eski Fenerbahçe kalecisi Berke, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında Sarı-Lacivertli kulübü takipten çıkarak, Galatasaray’ı takip etmeye başlamıştı.