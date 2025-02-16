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Bir devir kapanıyor! Yıldız kalecinin menajeri İstanbul'da! Taraflar masaya oturdu...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
16.02.2025 09:47
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Fernando Muslera’nın düşen performansı ve sezon sonu sözleşmesini uzatmaması yönetimi harekete geçirdi. Galatasaray'lı yöneticiler dün sabah saatlerinde yıldız kalecinin temsilcisini İstanbul'a getirtti. Sarı-Kırmızılılar tecrübeli file bekçisinin yerini doldurmak için ekstra mesai yapıyor.

Bir devir kapanıyor! Yıldız kalecinin menajeri İstanbul'da! Taraflar masaya oturdu...

38 yaşındaki Uruguaylı kalecinin alternatifleri için yönetim düğmeye bastı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon’un kalecisi Perri’nin temsilcisi dün sabah İstanbul’a getirildi ve taraflar yeni sezona yönelik görüşme için masaya oturdu.

197 CM BOYU İLE DİKKAT ÇEKİYOR

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27 yaşında 197 cm boyundaki Brezilyalı Lucas Perri, adeta kule gibi. Tecrübeli kaleci, geçen sene kış transfer döneminde 3.5 milyon euro'ya Botafogo'dan Lyon'a transfer olmuştu. Perri, aynı zamanda Brezilya'nın milli kadrosunda da yer alıyor.

BERKE HAZIR

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Kaleye yapılması planlanan transferler doğrultusunda Galatasaray’ın ilgilendiği bir diğer isim Berke Özer. Sezon sonunda Eyüpspor’la sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki genç kaleciyle de masaya oturan Sarı-Kırmızılılar, başarılı eldivenle şimdiden anlaşmaya varmış durumda. Eski Fenerbahçe kalecisi Berke, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında Sarı-Lacivertli kulübü takipten çıkarak, Galatasaray’ı takip etmeye başlamıştı.

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