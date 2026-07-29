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Bir devir sona eriyor! Manuel Neuer hayranları üzen haberi verdi

Bayern Münih'in efsanevi kalecisi Manuel Neuer, yeşil sahalara ne zaman veda edeceğini ilk kez net ifadelerle açıkladı. 40 yaşındaki Alman file bekçisi, emeklilik kararının detaylarını ve kendisini bir sezon daha oynamaya ikna eden %15'lik nedeni paylaştı.

Bir devir sona eriyor! Manuel Neuer hayranları üzen haberi verdi
Emre Şen
Manuel Neuer

Manuel Neuer

ALM Almanya
Yaş: 40 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Alman futbolu ve Bayern Münih'in simge isimlerinden Manuel Neuer, aktif futbolculuk kariyerinin sonuna geldiğini ilk kez açıkça dile getirdi. 40 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 2026-27 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte eldivenlerini asmaya hazırlandığını duyurdu.

"GÖRÜNEN O Kİ FUTBOLU BIRAKACAĞIM"

Alman basınının önde gelen yayın organlarından BILD'e açıklamalarda bulunan Neuer, 2027 yazındaki emeklilik planlarına dair gelen soruya içtenlikle yanıt verdi. Sahaya veda psikolojisiyle çıkmadığını belirten efsane kaleci, "Maçlara çıkarken 'Bu benim son maçım olacak' düşüncesiyle oynamıyorum. Belki bazı statlarda son kez forma giymiş olabilirim ama bunu bu şekilde yaşamıyorum. Ancak görünen o ki futbolu bırakacağım" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 85 İHTİMALLE BIRAKACAKTIM"

Geçtiğimiz Mayıs ayında Bayern Münih ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzatan tecrübeli eldiven, o dönem emekliliğin eşiğinden döndüğünü itiraf etti. Kendisini devam etmeye ikna eden süreci anlatan Neuer, şunları söyledi:

"Aslında yüzde 85 ihtimalle futbolu bırakacaktım. Ancak bu takımda, teknik ekip ve antrenörlerle çalışmak gerçekten büyük keyif veriyor. Her sezon tüm kupalar için mücadele etme şansımız var. Takım olarak üst seviyedeyiz. İşte bu takım, bu yapı ve kulüpteki ortam, beni devam etmeye ikna eden yüzde 15'lik kısmı oluşturdu. Futbol oynamaktan hâlâ büyük keyif alıyorum."

Kariyerini UEFA Şampiyonlar Ligi kupasıyla taçlandırarak noktalamayı hedefleyen 40 yaşındaki efsane file bekçisi, 2026-27 sezonu sonu itibarıyla yeşil sahalara veda etmeye hazırlanıyor.

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Almanya
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