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İsmail Kartal'dan Marco Asensio iddialarına yanıt! "Gülüp geçiyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımdaki İspanyol yıldız Marco Asensio ile aralarında kriz yaşandığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Yıldız futbolcuyla herhangi bir sorununun bulunmadığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

İsmail Kartal'dan Marco Asensio iddialarına yanıt! "Gülüp geçiyoruz"
Emre Şen

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İspanyol yıldız Marco Asensio ile arasında kriz olduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Herhangi bir oyuncusuyla sorun yaşamadığını ve yaşamayacağını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, çıkan haberlere tepki gösterdi.

"ARAMIZDA HİÇBİR SORUN YOK, OLAMAZ"

İsmail Kartal dan Marco Asensio iddialarına yanıt! "Gülüp geçiyoruz" 1

Takım içinde herhangi bir huzursuzluk olmadığını ve tamamen saha içine odaklandıklarını belirtip söylentileri yalanlayan İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yorumlara gerçekten gülüp geçiyorum. Biz gerçekten ekip olarak her şeye çok iyi konsantre olmuş durumdayız. Bunlara gülüp geçiyoruz, kendi işimize bakıyoruz. İnsanlar farklı yerlerde farklı şeyler arıyor. Benim hiçbir oyuncuyla hiçbir zaman sorunum olmamıştır. Olduğu zaman yapmam gerekeni yapmışımdır. Asensio ile aramızda hiçbir sorun yok. Aramızda sorun olmaz, biz buraya sorun yaratmaya gelmedik."

"BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

İsmail Kartal dan Marco Asensio iddialarına yanıt! "Gülüp geçiyoruz" 2

Takımın çalışma temposundan ve oyuncuların hırsından duyduğu memnuniyeti de dile getiren tecrübeli teknik adam, sezon sonu hedeflerine dair iddiasını şu sözlerle ortaya koydu:

"Herkesin özlediği iyi futbolumuzu göstermek için oyuncularım sahada yüksek konsantrasyonla çalışıyor. Oyun felsefemizi yerine getirme inançları bizi çok mutlu ediyor. İnşallah gurur duyduğum oyuncularımla bu sene şampiyon olacağız."

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal fenerbahçe
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