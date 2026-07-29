Mohamed Salah transferinde şoke eden detay! "Yasa dışı işlemlerde bulunmak istemiyor"

Süper Lig'de ve Avrupa'da ses getirecek bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ın, Mısırlı süperstar Mohamed Salah transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncu cephesiyle yaptığı görüşmelerde masadan kalkması uluslararası basının gündemine oturdu.

"BAŞKANIMIZ DURACAĞI YERİ ÇOK DOĞRU TESPİT ETTİ"

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, transfer süreciyle ilgili sessizliğini bozarak çarpıcı detaylar paylaştı. Sürecin finansal nedenlerden dolayı tıkandığına işaret eden Özen, şu ifadeleri kullandı:

"Salah gibi bir süper yıldızla temasa geçtik. Bununla ilgili de bir çalışma yapıldı. Toplamda 3 kez Salah ile görüştük. 2 defa ben görüştüm projeyi ve göreceği ilgiyi anlatmak adına. 1 defa da hocamız Italiano taktik konular hakkında konuştu. Salah’ın belki bundan sonrasında haberi olmadığını varsayabilirim. Finansal süreçten itibaren transfer süreci yavaşladı. Kulübün bir ilkesi ve politikası var. Bunun dışına çıkamaz. Bence sayın başkanımız duracağı yeri çok doğru şekilde tespit etti ve orada kaldı."

BEŞİKTAŞ'IN RESTİ DÜNYA BASININDA YANKILANDI

Önder Özen'in bu net açıklamaları ve Beşiktaş yönetiminin oyuncunun temsilcilerinden gelen aşırı taleplere boyun eğmemesi, dünya medyasında geniş yer buldu. Siyah-beyazlı ekibin Salah transferindeki dik duruşu, uluslararası spor basınında şu manşetlerle okuyuculara aktarıldı:

Kicker (Almanya): "Beşiktaş, Salah nedeniyle 'yasa dışı işlemlerde bulunmak istemiyor'." (Menajer komisyonu yasal olarak %10'dan fazla olamıyor)

Goal: "Beşiktaş'ın karşılamak istemediği ticari haklar ve menajerlik ücretleriyle ilgili yeni sorunlar ortaya çıktı. Özellikle forma satışlarından elde edilecek gelirin paylaşımı ve Salah'ın menajerinin talep ettiği komisyon, transferin önündeki son engeller."

Tuttomercatoweb (İtalya): "Beşiktaş'ta Salah transferinde frene basıldı. Mısırlı'nın cephesi tarafından istenen aşırı talepler süreci durdurdu."

Daily Mail (İngiltere): "Beşiktaş yöneticisi açıkladı: Mohamed Salah görüşmeleri, Liverpool efsanesinin ekibiyle üç kez görüşülmesine rağmen çıkmaza girdi."

Al Jazeera: "Türk ekibi Beşiktaş, Mohamed Salah'ı transfer etme görüşmelerini dondurduğunu açıkladı."

Youm7 (Mısır): "Mohamed Salah anlaşması Beşiktaş'a iki sezonda 40 milyon Euro'ya mal olacak."