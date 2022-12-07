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Bir devrin sonu! Eden Hazard, Belçika Milli Takımı'nı bıraktı...

07.12.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Eden Hazard, Belçika Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda boy göstermişti. Grup etabını aşamayan ve turnuvaya veda eden Belçika Milli Takımı'nın hayal kırıklığı yaratmasının ardından Eden Hazard'dan flaş bir hamle geldi. 31 yaşındaki yıldız isim, milli takım kariyerine nokta koyduğunu Instagram hesabından açıkladı.

Bir devrin sonu! Eden Hazard, Belçika Milli Takımı'nı bıraktı...

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Belçikalı yıldız oyuncu Eden Hazard, milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu. Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından milli takıma veda eden 31 yaşındaki oyuncu, "Bugün bir sayfa noktalanıyor... 2008'den bu yana bana gösterdiğiniz sevgi ve eşsiz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Uluslararası kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Zaten halefim hazır. Milli Takım'ı özleyeceğim." ifadelerini kullandı.

FAVORİLERDENDİ, HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

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Kardeşi Borussia Dortmund'da forma giyen Thorgan Hazard'ın da kadrosunda yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Belçika, turnuvaya grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığı yaşamıştı.

BELÇİKA PERFORMANSI

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Kaptanlığını da üstlendiği Belçika Milli Takımı'nda 126 maça çıkan Hazard, 33 gol attı.

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