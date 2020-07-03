SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Bir devrin sonu... Messi, Barcelona'dan ayrılıyor

Bir devrin sonu... Messi, Barcelona'dan ayrılıyor

İSPANYA HABERLERİ  | 03.07.2020 17:24 | Son Güncelleme

Katalan devi Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi'nin kontrat görüşmeleri yürüttüğü kulübünden ayrılmak istediği iddia edildi.

Bir devrin sonu... Messi, Barcelona'dan ayrılıyor

Katalan devi Barcelona'da yıldız isim Lionel Messi ile yeni kontrat üzerine görüşmeler sürerken oyuncunun durumuna ilişkin flaş bir iddia gündeme geldi.

Cadena SER, Barcelona'nın kaptanı Messi'nin yeni kontrat görüşmelerini sonlandırdığını belirtti. Arjantinli yıldızın mevcut sözleşmesi 2021'in yaz aylarında sona erecek ve bu kez takımdan ayrılmaya hazır olduğu aktarıldı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...
Atletico Madrid 2-2 Barcelona (Maç Sonucu)Atletico Madrid 2-2 Barcelona (Maç Sonucu)
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havai fişek fabrikasında patlama

Havai fişek fabrikasında patlama

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Fenerbahçe'den 5 transfer ve KAP açıklaması

Fenerbahçe'den 5 transfer ve KAP açıklaması

Duyurdular! 5 yıllık imza

Duyurdular! 5 yıllık imza

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Galatasaray'ın eski yıldızı dönüyor

Galatasaray'ın eski yıldızı dönüyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Messi üstüne yürüdü...

Messi üstüne yürüdü...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ronaldo etkilemedi, Messi gitse farklı olurdu

Ronaldo etkilemedi, Messi gitse farklı olurdu

Alvaro Morata hayranıyla evlendi

Alvaro Morata hayranıyla evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir devrin sonu... Messi, Barcelona'dan ayrılıyor

Bir devrin sonu! Messi Barça'dan ayrılıyor!

"Messi'nin yüzüne vurmak zorunda!"

Messi'nin yüzüne vurmak zorunda!

Atletico Madrid 2-2 Barcelona (Maç Sonucu)

Atletico Madrid 2-2 Barcelona (Maç Sonucu)

Sevilla, Okay Yokuşlu ile ilgileniyor

Sevilla'da Okay Yokuşlu sesleri

Barcelona'da Celta Vigo maçı sonrası soyunma odasında gerginlik

Barcelona fena karıştı! Kavga çıktı...

Arda'nın Barcelona macerası resmen sona erdi

Arda ile Barcelona arasındaki her şey bitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.