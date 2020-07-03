Bir devrin sonu... Messi, Barcelona'dan ayrılıyor

Katalan devi Barcelona'da yıldız isim Lionel Messi ile yeni kontrat üzerine görüşmeler sürerken oyuncunun durumuna ilişkin flaş bir iddia gündeme geldi.
Cadena SER, Barcelona'nın kaptanı Messi'nin yeni kontrat görüşmelerini sonlandırdığını belirtti. Arjantinli yıldızın mevcut sözleşmesi 2021'in yaz aylarında sona erecek ve bu kez takımdan ayrılmaya hazır olduğu aktarıldı.
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