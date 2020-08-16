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Bir devrin sonu! Messi,Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi

İSPANYA HABERLERİ  | 16.08.2020 21:54 | Son Güncelleme

Bir süredir takımdaki geleceği tartışma konusu olan Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi ayrılma kararı verdi. İspanyol basınında geniş yankı uyandıran haberde, bu sezon yönetimle birçok anlamda sorun yaşayan Arjantinli oyuncunun takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü.

Bir devrin sonu! Messi,Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi

Tarihinin en ağır hezimetini yaşayan Barcelona'da sular durulmuyor.Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik mağlubiyetin ardından radikal karar alınması beklenen Barcelona için Brezilya'dan çarpıcı bir iddia geldi.

2017 yazında Neymar'ın Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transferini duyuran gazeteci Marcelo Bechler, Lionel Messi'nin kulüpten ayrılma kararını yönetimi bildirdiğini haberleştirdi. Bechler'in iddiasına göre, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Arjantinli yıldız, yeni serüvenine 2020-2021 sezonunda başlamak istiyor. Altyapısında yetiştiği Barcelona'da 731 maça çıkan Messi, 634 gol ve 285 asist sığdırdığı kariyerinde 6 Ballon d'Or Ödülü kazandı.


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