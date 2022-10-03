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Bir devrin sonu! Ronaldo kararını verdi! İşi kökünden bitiriyor...

03.10.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United'ın Manchester City deplasmanında 6-3 yenilmesinin ardından ortalık karıştı. ManU taraftarları teknik direktör Erik ten Hag'ın kulüpten bir an önce ayrılması gerektiğini savunurken, City maçında 1 dakika bile forma şansı bulamayan Ronaldo ipleri artık tamamen attı. Devre arasında takımdan ayrılmak için menajerine talimat veren Portekizli oyuncu, Manchester United kariyerini gayri resmi olarak bitirdi.

Bir devrin sonu! Ronaldo kararını verdi! İşi kökünden bitiriyor...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester City, Erling Haaland'ın hat-trick ve iki asistle yıldızlaştığı maçta Manchester United'ı 6-3 yendi. Maviler'de hat-trick yapan ikinci isim Phil Foden oldu. Cristiano Ronaldo gibi bir ismin bu kadar önemli maçta 1 dakika bile süre alamaması yıldız oyuncunun sabrını taşırdı.

ERIK TEN HAG'IN AMACI NE?

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Takımın başına geçtiği günden beri eleştirilerin hedefinde olan Erik ten Hag, Ronaldo'yu yedek bırakmaya devam ediyor. Skor farkı açılmaya başlayınca Ronaldo'nun yedek kulübesindeki umutsuz hali İngiltere'de gündem oldu.

TAKIMDAN KESİN OLARAK AYRILIYOR

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Erik ten Hag ile yıldızı barışmayan Ronaldo'nun devre arasında takımdan ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Teknik direktörün kendisine süre vermemesinden dolayı ipleri koparan yıldız oyuncu takım arayışlarına başladı.

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