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Bir dizi daha ekrana veda ediyor! Yazgı reytinglere yenildi

29.11.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizi sektöründen peş peşe final haberleri geliyor. Tv8'in günlük dizisi Yazgı reytinglere yenildi. Erkan Meriç, Yasemin Öztürk, Alper Türedi, Ufuk Kaplan, Elvan Boran, Cem Baza, Ceren Yavuz, Hülya Diken, Numan Çakır, Halil İbrahim Yılmaz ve Buket Dereoğlu gibi isimlerin oynadığı dizi 70. bölümde final yapacak.

Bir dizi daha ekrana veda ediyor! Yazgı reytinglere yenildi

Bir dizi daha ekrana erken veda ediyor. Final yapan dizilere bir yenisi daha eklendi. Baba ve Hayat Bugün dizisinin ardından tv8’in günlük dizisi “Yazgı” da ekrana veda ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; reytinglerde beklentiyi bir türlü karşılayamayan dizinin yapımcısı Akın Topuz’du. Yönetmenliğini Filiz Polat Turan ve Hakan Şahin’in yaptığı dizi 70. bölümde final yapacak.

Dizide Erkan Meriç ile Yağmur Öztürk başrolleri paylaşıyordu. Stok bölümleri olan ekibin bir hafta sonra çekimleri bitireceği öğrenildi.

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