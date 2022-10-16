"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demişti... Hande Sarıoğlu göğsünden para çıkardı

Her fırsatta göğüslerinin çok değerli olduğunu söyleyen spiker Hande Sarıoğlu, Ertan Süzgün ile yaptığı yayında yine iddialı bir büstiyer tercih etmişti. Geçtiğimiz haftalarda yeni anlaştığı markayı "Göğüs sponsorum" diye duyuran Hande Sarıoğlu'nun formu yerindeydi.

Yaptığı paylaşımlar ve tarzıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu bu sefer oyun oynarken göğsünden para çıkardı.

Hande Sarıoğlu, Ertan Süzgün'e gözlerini kapattırarak paraları çıkarınca sosyal medya yıkıldı.

"BİR DOLAR BİR DE MEMELERİM..."

Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programda ünlü spiker "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demişti.





