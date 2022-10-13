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'Deri taytım çok sevildi' demişti... Hande Sarıoğlu: "Cüretkarımdır! Taytımı giyerim..."

13.10.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu geçtiğimiz günlerde deri taytının çok beğendiği söyleyerek yeni pozlar vermişti. Ünlü spiker son olarak 2. Sayfa'ya kapılarını açtı. Yatak odasını gezdiren Sarıoğlu croplarını göstererek "Taytlarım olsun filan pozumu veririm" diyerek ilginç sözler söyledi.

'Deri taytım çok sevildi' demişti... Hande Sarıoğlu: "Cüretkarımdır! Taytımı giyerim..."

Spiker Hande Sarıoğlu ne paylaşsa olay oluyor. Sık sık yaptığı cesur açıklamalarla gündeme gelen Sarıoğlu son olarak evinin kapılarını 2. Sayfa'ya açtı. Evini gezdiren ünlü spiker yatak odasını da çekinmeden gösterdi.

Büstiyer ve croplarını gösteren ve spor yaptığı için fiziğine güvendiğini söyleyen Hande Sarıoğlu sevgilisi olup olmadığına dair sorulan soruya da yanıt verdi.

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"ELLİMİ SALLASAM ELLİSİ"

Hande Sarıoğlu açıklamasında "Şöyle bir şey, bu kızın sevgilisi nasıl yok merak ediyor insanlar. Bir de ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım, arkadan pozlar olsun, dekoltem olsun. Taytlarım olsun filan pozumu veririm. Arayıştayım sananlar oluyor. Bir kere adımı duydunuz mu? Ben istesem, o yalılar, arabalar onları elimi sallasam ellisi" dedi.

"Deri taytım çok sevildi" dedi ve yine giydi! Spiker Hande Sarıoğlu kedi kadın oldu

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