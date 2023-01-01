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"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demişti! Hande Sarıoğlu yılı dekoltesiyle kapadı

01.01.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu her pozuyla ve açıklamasıyla olay oluyor. Daha önce göğüslerini yaptırdığını anlatan ve "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen Sarıoğlu yeni yıla iddialı göğüs dekoltesiyle girdi.

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demişti! Hande Sarıoğlu yılı dekoltesiyle kapadı

Spor spikerliği yaptığı dönem oryantal yaptığı için işinden olan Hande Sarıoğlu yeni yıla kız arkadaşlarıyla girdi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun da olduğu gecede kız kıza eğlenen grupta güzel spiker dikkat çekti.

Daha önce "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek gündeme bomba gibi düşen Hande Sarıoğlu yine iddialı bir dekolte tercih etti.

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Güzel spiker göğüslerini ön plana çıkaran tarzıyla hayranlarını da mest etti. Hande Sarıoğlun'nun pozlarını görenler "Böyle bir fizik yok abi ya", "Hande verdiğin paraya değmiş" yorumları yapıldı.

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