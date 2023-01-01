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Oryantal Didem, İbo Show'a bacak ve göğüs dekoltesiyle katıldı! Armağan Çağlayan RTÜK'e isyan etti: "Ayıp yahu!"

01.01.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem İbrahim Tatlıses'in yanında dans eden oryantal Didem yılbaşında İbo Show'da dans etti. Geçtiğimiz yıllarda kapalı giyindirildiği için sosyal medyada gündeme gelen Didem bu sefer iddialı dekolteler tercih etti. Armağan Çağlayan ise ekranın flu olduğunu iddia ederek RTÜK'e sitem etti.

Oryantal Didem, İbo Show'a bacak ve göğüs dekoltesiyle katıldı! Armağan Çağlayan RTÜK'e isyan etti: "Ayıp yahu!"

İbo Show programındaki dans performansıyla bir döneme damga vuran oryantal Didem Kınalı 2023 yıla girerken de İbrahim Tatlıses'in programını tercih etti. Son dönemlerde ekrana çıkarken açık kostümler yerine uyarılar yüzünden kapalı kostümler giyen Didem bu sefer oldukça iddialıydı.

''Gerekirse tüm açık yerlerimi kostümlerle kapatırım. Kapalı kıyafetlerle de olsa çıkıp sanatımı icra etmek istiyorum'' diyen oryantal Didem, İbo Show'da göğüs ve bacak dekoltesiyle dans etti.

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Ancak sosyal medyada bazı izleyiciler ekranın flu olduğunu iddia etti. Armağan Çağlayan da bu duruma sitem etti.

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Çağlayan paylaşımında "Bütün dansözleri fulu seyrettik, RTÜK korkusundan! Ayıp yahu" dedi.

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