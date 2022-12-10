Bir dönem Galatasaray'daydı, şimdi ise Nartspor'da! Cem Sultan imzayı attı...

Spor Toto Süper Lig devi Galatasaray'ın bir dönem büyük şeyler beklediği ancak sakatlıklar nedeniyle talihsiz dönemlerden geçen, 3 kez çapraz bağları kopan 31 yaşındaki forvet Cem Sultan, son olarak 2020-21 sezonunda Modafen'de oynamış ancak futbola ara vermişti. Sultan, Nartspor'dan gelen teklifi kabul ederek yeniden yeşil sahalara döndü.

LİSANSI ARA TRANSFER DÖNEMİNDE ÇIKACAK

Bakırköy Belediye Stadı'nda takımla çalışan Cem Sultan'ın lisansının ara transfer döneminde çıkarılacağı ifade edildi.

CEM SULTAN'IN KARİYERİ

Galatasaray altyapısında yetişen sarı kırmızılılarda Süper Lig maçına da çıkan Sultan ayrıca Kayserispor formasıyla da lig maçına çıktı. Cem Sultan; Manisaspor, Mersin İdman Yurdu, Gümüşhanespor, Zonguldak Kömürspor, Tuzlaspor ve Modafen'de top koşturdu. Cem, 2018-19 sezonunda BAL şampiyonu olan ve 3. Lig'e çıkan Modafen'in de kadrosunda yer alıyordu.

HEDEF BÖLGESEL AMATÖR LİG

Kafkas kökenli vatandaşlar tarafından kurulan ve yönetilen; ismini de Çerkes halk destanlarından alan Nartspor'un Cem Sultan transferini açıkladığı yazıda bu sezon Bölgesel Amatör Lig'in hedeflendiği belirtildi.

