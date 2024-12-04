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Bir dönem Galatasaray forması giyen Junichi Inamoto, 45 yaşında futbolu bıraktı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.12.2024 14:02
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Bir dönem Galatasaray’da forma giyen Japon futbolcu Junichi Inamoto, 45 yaşında emeklilik kararı aldı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Junichi Inamoto, 45 yaşında futbolu bıraktı

Japon futbolcu Junichi Inamoto aktif futbol kariyerini noktaladı. Sosyal medya hesabından forma giydiği kulüplerin olduğu bir görsel paylaşan Inamoto, ’Teşekkürler futbol’ notunu da ekleyerek emeklilik kararını duyurdu.

45 yaşında futbolu bırakan Junichi Inamoto kariyerinde; Gamba Osaka, Arsenal, Fulham, West Bromwich Albion, Cardiff City, Galatasaray, Eintracht Frankfurt, Rennes, Kawasaki Frontale, Hokkaido Consadole Sapporo, SC Sagamihara ve Nankatsu SC takımlarında oynadı.

2006-2007 sezonunda Galatasaray’da forma giyen Inamoto 34 resmi maçta, 1 gol kaydetti.

Junichi Inamoto ayrıca Türkiye’de ve Premier Lig’de forma giyen ilk Japon futbolcu olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
galatasaray
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