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  4. Bir dönem sahnelerin aranan ismiydi! Yüksel Uzel hayatını kaybetti

Bir dönem sahnelerin aranan ismiydi! Yüksel Uzel hayatını kaybetti

07.01.2024 15:10 | Son Güncelleme:
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Ünlü sanatçı Yüksel Uzel 74 yaşında hayatını kaybetti. Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde yaşayan TSM sanatçısı Yüksel Uzel bir dönem sahnelerin aranan isimlerindendi.

Bir dönem sahnelerin aranan ismiydi! Yüksel Uzel hayatını kaybetti

Bir dönem sahnelerin en çok aranan ismi olan Yüksel Uzel'den acı haber geldi. Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde yaşayan TSM sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti.

Uzun süredir kanserle mücadele eden Uzel’in cenazesi İstanbul'da defnedilmek üzere Türkiye’ye getiriliyor.

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Acı haberi yakın dostu Sedef İybar "Hayatımda tanıdığım en güzel, en makul, en bilge, en anlayışlı, en bağışlayıcı, en cana yakın en iyi arkadaşı kaybettim bugün. Bir yerlerde yeniden buluşuncaya kadar Yüksel abla..." sözleriyle paylaştı.
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80’li yıllarda MAKSİM başta olmak üzere Türkiye’nin en popüler gazinolarının aranan assolistlerinden olan Yüksel Uzel, yaşadığı büyük sağlık sorunları nedeni ile 38 yaşında ve kariyerinin en parlak döneminde sahnelere veda etmişti.


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Yüksel Uzel anne yaşında ele
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