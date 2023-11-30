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Bir dönem terör yuvasıydı... Şimdilerde silah değil, top ve sporcu sesi yükseliyor!

30.11.2023 10:18 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ın Uludere ilçesinde bir zamanlar terör yuvası olan bölge, huzurun sağlanmasıyla vatandaşlar için mesire alanı ve halı saha oldu.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, 2000 rakımlı Avaspi Yaylası’nda modern bir mesire alanı inşa etti. Bir zamanlar teröristlerin kamp alanı olan ve sözde festivallerin yeri olan bölgede, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber yapılan yatırımlar sonrası büyük değişime uğrayan yaylada artık sentetik halı sahada ücretsiz maç yapan gençlerin sesi yankılanıyor, spor aktiviteleri ön plana çıkıyor.

DAĞLARDA ARTIK TOP VE SPORCULARIN SESLERİ YANKILANIYOR

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Beytüşşebap, Uzungeçit ve Uluderelilerin yoğun kullandığı bölgede yapılan mesire alanında açık halı saha yapılarak hizmete sunuldu. Belediye, spor tesisine gitmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis imkanı sunuyor. Bir zamanlar silah seslerinin yankılandığı dağlarda artık top ve sporcuların sesleri yankılanıyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde son 5 yılda sağlanan huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber devletin spor alanında yatırımları hız kazandı.

"BURAYI YAPAN BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

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Vatandaşlardan Muhammet Aras Encü, maç yapmak için kilometrelerce geldiğini belirterek, "Yaylamızda güzel bir saha yapıldı. Kar manzaralı bir maç yaptık. Burayı yapan başkanımıza çok teşekkür ederim. Herkesi bu güzel yere davet ediyorum" dedi.

Serdar Alkın ise arkadaşlarıyla güzel bir maç yaptıklarını ifade ederek, "Güzel bir saha yapılmış. Arkadaşlarla beraber maçımızı yaptık. Gençlerimize yönelik sürekli faaliyetleri var. Burada her şey ücretsiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak terörist
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