Bir dönem Trabzonspor forması giyen Fabian Castillo'nun eşi Ojeda Avila Interpol tarafından tutuklandı! Kuyumcu soygunu sonrası ağırlaştırılmış ceza iddiaları...

Süper Lig’de geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor forması giyen Fabian Castillo'nun eşi Ojeda Avila, kuyumcu soygunundan dolayı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Yıldız oyuncunun eşi Kolombiya’da yakalanmasının ardından Kosta Rika'ya iade edildi.

Burak Kavuncu

Trabzonspor’un 2016–2018 yılları arasında forma giyen futbolcusu Fabian Castillo'nun eşi Ojeda Avila kuyumcu soygunundan tutuklandı. Tgrt Haber’den Berkay Alptekin’in haberine göre yıldız oyuncunun eşinin 2017 yılından kalma bir kuyumcu soygununda adı geçmiş ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmıştı.

ORGANİZE SUÇ İDDİALARI GÜNDEME BOMBA GİBİ OTURDU

Kosta Rika adli makamları, Avila hakkında “ağırlaştırılmış soygun” ve “suç ortaklığı” suçlamaları yöneltti. Ülkedeki soruşturma kapsamında, Kolombiya’dan resmi olarak iadesi talep edilen Avila'nın, organize bir suç ağıyla birlikte hareket ettiği öne sürülüyor.

CASTILLO ELE VERDİ!

Yerel basında çıkan haberlere göre, Castillo’nun Kolombiya’da bulunduğu dönemde yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları, güvenlik güçlerinin Avila’ya ulaşmasında önemli rol oynadı. Özellikle paylaşımlara eklenen konum bilgileri ve görseller, Avila’nın nerede olduğunun tespit edilmesini sağladı.

