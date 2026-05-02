Bir döneme damga vuran Higuan'in son hali ortaya çıktı! Kimse tanıyamadı

Futbol kariyerinde Real Madrid, Juventus, Napoli ve Chelsea gibi dev takımlarda forma giyen Gonzalo Higuain, son olarak forma giydiği Inter Miami'de futbolu bıraktı.

SON HALİNİ GÖREN TANIYAMADI!

Emekli olan Arjantinli yıldız oyuncunun son halini gören tanıyamadı. Bir taraftar, Gonzalo Higuain'ı Miami'deki bir spor mağazasında gördü ve fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Higuain'in son halini gören herkes şaşkına döndü. Paylaşılan fotoğraf sonrası, 'Bu Higuain olamaz', 'Bir futbolcu olarak fiziksel yapısını kaybetmiş', 'Higuain'e ne oldu?' gibi yorumlar yapıldı.