Bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Gökçe son haliyle 'yok artık' dedirtti

Duru güzelliği ve dillere dolanan şarkılarıyla bir dönemin en popüler şarkıcıları arasında yer alan Gökçe, müzik kariyerini hâlâ sürdürüyor. Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan Gökçe'yi görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Henüz çocukken müziğe ilgi duyan Gökçe, Yeditepe Üniversitesi'nde sanat ve kültür bölümünü bitirdi. Mezuniyetinden sonra 2 yıl bir reklam ajansında çalışan yıldız, içindeki müzik aşkını susturamadı ve The Eva Band grubunda yer almak için işten ayrıldı.

2007 yılında piyasaya sürdüğü Böğürtlenli Reçel albümüyle tanınırlığını arttıran Gökçe; Aradım Seni, Vay Be Ben Neymişim ve 5 Kuruş gibi şarkılar çıkardı. Gökçe'nin en akılda kalan işlerinden biri ise 2011 yılında dinleyiciyle buluşturduğu Tuttu Fırlattı Kalbimi şarkısı oldu.

ZAMAN ONUN İÇİN DURMUŞ

Müzik hayatına hız kesmeden devam eden Gökçe, magazin basınından uzak durmayı tercih ediyor.

Gökçe'yi görenler güzel şarkıcının 43 yaşında olduğunu inanamıyor.

Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen yıldızı takipçileri övmeye doyamıyor.

Takipçileri, Gökçe'ye ''Bu kadın yaş ilerledikçe daha da güzelleşiyor'', ''40 yaşında ama 19 gibi duruyor, İsviçreli bilim adamları bunu da açıklasın'' ve ''Yıllar sana hiç değmemiş'' gibi yorumlar yapıyor.

Gökçe, değişmeyen güzelliği ve kusursuz fiziğiyle beğeni topluyor.



