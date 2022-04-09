Bir dönemin en meşhur mankeni olan Begüm Özbek bakın artık ne yapıyor!

1990'lı yıllarda Türkiye'nin en meşhur mankenlerinden biri olan Begüm Özbek, kariyer hayatını noktalayarak yurtdışına yerleşmişti. Dünyada Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell gibi pek çok model ismin bulunduğu dönemde Begüm Özbek de en çok defileye çıkan isimlerden biriydi.

BİR DÖNEMİN MEŞHUR MANKENİ BEGÜM ÖZBEK BAKIN ŞİMDİ NE YAPIYOR!

Başlarda modellik hayalinin olmadığı bilinen isim bir gün annesiyle antrenman çıkışı yolda yürürken, cast ajansı sahibi biri tarafından çevrilerek mesleğe başlamıştı. İlk sene onlarca reklam filmi çeken isim, mankenlikle ilgili bir şey bilmiyordu ancak mesleğe başlamasının ardından süreç içinde öğrenmiş oldu.

YARIŞMAYI KAZANINCA MANKENLİK KARİYERİ BAŞLADI

Bir gün haberim olmadan Türkiye Mankenler Kraliçesi yarışmasına resimleri gönderilince 17 yaşında yarışmayı kazandı ve Türkiye Mankenler Kraliçesi oldu.

Aynı yıl Dünya Mankenler Kraliçesi yarışmasında da Türkiye’yi temsil eden isim orada da 4’üncü oldu. Sonrasında mankenlik macerası başlamış oldu.

1990’lı yılların sonunda ise Amerika’ya gitmeye karar veren isim, bu kararı vermesindeki etkenin erkek arkadaşı olduğunu söylüyor.

HİNDİSTAN'DA YOGA DERSLERİ ALDI

2012 yılında ise artık Amerika’da tek başına olmaktan sıkılıp Türkiye’ye kesin dönüş yapan 48 yaşındaki Özbek, yakın zamanda ise tüm işlerini bırakıp Hindistan’a gitti.

Burada yoga dersleri almaya başlayan isim yogaya başlaması hakkında “Yogayı Türkiye’de pratik etmeye başlamıştım. Ondan sonra süreç devam etti. Hindistan’da öğretmen olmak için dersler aldım. Kendimi şefkatli ve yoga öğretilerine sadık bir öğretmen olarak görüyorum. " şeklinde konuştu.

YOGA EĞİTMENLİĞİ YAPIYOR!

Oasis Yoga ve Zoom üzerinden özel dersler verdiği bilinen isim şimdilerde ayrıca arada otel danışmanlığı da yapıyor.



