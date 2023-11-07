Bir dönemin 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan'ın son haline yorum yağdı! 'Yıllara meydan okuyor'

Henüz 12 yaşındayken çocuk defileleri sunarak "Türkiye'nin en genç sunucusu" unvanını alan Melike Öcalan, Vatan Şaşmaz ile partner olduğu Sabah Şekeri programıyla hafızalarımıza kazındı.

Sempatik tavırları ve samimi halleriyle gönüllere taht kuran Melike Öcalan 2000'li yıllara adeta damga vurmuştu. Şimdilerde 43 yaşında olan Melike Öcalan güzelliği ve fit hali ile sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Sunuculuk ve oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren Melike Öcalan, yıllar önce Bodrum'a yerleşerek şehir hayatına veda etmişti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü ismin son pozlarına yorum yağdı.

Melike Öcalan'ın gönderilerine; 'Yıllara meydan okuyor', 'Güzelliği değişmiyor', 'Su gibisin', 'Gençlik iksiri içmiş' gibi yorumlar yapılıyor.

Melike Öcalan 19 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yurdaer Doğulu Sanat Merkezi'nde 3 yaşında başladığı bale eğitimine devam ettiği sırada gelen teklifler üzerine reklamlarda oynadı.

İlk sunuculuğunu ise 12 yaşındayken çocuk defilelerinde yapmaya başladı. İpek'in Doğum Günü, Necip Fazıl Kısakürek'in Hayatı, Sağlık Bakanlığı Temiz Eller Kampanyası kısa filmi gibi birçok TRT yapımında rol aldı.

Henüz 17 yaşındayken kendi hazırladığı programları sunmaya başladı ve uzun soluklu, çok başarılı televizyon programlarına imza attı.

Akademi Kenter'den mezun olduktan sonra çok arzu ettiği tiyatro sahnelerine de adım attı.







