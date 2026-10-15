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Bir dönemin sonu! Apple o modelin fişini çekti

Apple, bugüne kadar ürettiği en hafif MacBook modeline verdiği desteği resmen sonlandırdı. Şirket, 920 gram ağırlığındaki 12 inç Retina MacBook'un son sürümünü obsolete ürünler listesine ekledi. Böylece cihazın onarım ve yedek parça desteği sona erdi.

Bir dönemin sonu! Apple o modelin fişini çekti
Enes Çırtlık

Apple, 12 inç Retina ekranlı MacBook'un son sürümünü obsolete ürünler listesine resmen dahil etti. Bu kararla birlikte şirket, dizüstü bilgisayar için artık donanım onarımı gerçekleştirmeyecek ve bağımsız onarım servislerine yedek parça sağlamayacak.

APPLE'IN EN HAFİF MACBOOK MODELİ 'TARİHE KARIŞTI'

Apple'ın bugüne kadar piyasaya sürdüğü en hafif MacBook olma özelliğini taşıyan cihaz, yalnızca 920 gram ağırlığa ve en ince noktasında 3,5 mm kalınlığa sahipti.

Bir dönemin sonu! Apple o modelin fişini çekti 1

Apple'ın bir ürünü obsolete olarak sınıflandırması alışılmadık bir durum değil. Şirket, ürünlerini genellikle Apple Store'daki satışlarının sona ermesinden yaklaşık yedi yıl sonra bu listeye ekliyor.

Bir dönemin sonu! Apple o modelin fişini çekti 2

İlk kez 2015 yılında tanıtılan 12 inç MacBook'ta, dokunsal geri bildirimli Multi-Touch trackpad, USB-C bağlantısı ve tartışmalı kelebek mekanizmalı klavye bulunuyordu.

Bir dönemin sonu! Apple o modelin fişini çekti 3

Apple'ın son 12 inç Retina MacBook modelini obsolete ürünler listesine eklemesiyle birlikte, şirketin bugüne kadarki en hafif dizüstü bilgisayarının resmi donanım desteği de tamamen sona ermiş oldu.

Kaynak: Notebookcheck.net

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Anahtar Kelimeler:
Apple MacBook
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