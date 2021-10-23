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Bir dönemin ünlü isimlerindendi! Popstar Firdevs nerede?

23.10.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en çok izlenen programlarından Popstar’dan çıkan yarışmacılar, bir dönem herkes tarafından yakından takip ediliyordu. Yapılan pek çok ses yarışmalarında yarışıp popüler olan adaylar, yarışma sonrası ekranlara veda etti. O isimlerden biri de Popstar’da 2. olan Firdevs Güneş…

Bir dönemin ünlü isimlerindendi! Popstar Firdevs nerede?

Popstar Firdevs lakaplı Firdevs Güneş, yarışma esnasında izleyicilerin favori kadın yarışmacısıydı. İkinciliğin ardından bir albüm çalışması yaptı ancak albüm bekleneni vermedi. Pek bilinmese de bir menajerle çalıştı ve şarkı söylemeye hep devam etti.

Bir dönemin ünlü isimlerindendi! Popstar Firdevs nerede?

Geçtiğimiz yıllarda Antalya-Kemer’de tanıştığı Albay İbrahim Erdem ile dünya evine girdi.

Bir dönemin ünlü isimlerindendi! Popstar Firdevs nerede?

POPSTAR FİRDEVS ŞU AN NEREDE?

Firdevs Güneş’in şu an nerede olduğu bilinmiyor. Hakkında edinilen en son bilgi, 2017’de Amasra’da bir gece kulübünde sahne aldığı…

Bir dönemin ünlü isimlerindendi! Popstar Firdevs nerede?

FİRDEVS GÜNEŞ KİMDİR?

1978’de Ankara’da doğan Firdevs Güneş, aslen Bolulu’dur. İlkokulu Ankara’da okuduktan sonra sanat okuluna devam eden Firdevs Güneş, küçük yaşta Ankara'da kuaförlükle ilk meslek hayatına başladı. 1994’de Antalya Kemer'e taşınan Firdevs Güneş, orada çeşitli otellerin animasyon faaliyetlerinde yer aldı. Müziğe ve dansa olan ilgisi ve yeteneği onu 2003 Popstar yarışmasına taşımıştır.

Bir dönemin ünlü isimlerindendi! Popstar Firdevs nerede?

Yarışmada finale kalarak profesyonel müziğe adımını atan Firdevs Güneş, 2004 Altın Kelebek Televizyon Yıldızları ödül töreninde jüri değerlendirmesiyle ödül aldı. 10 mart 2005’te kendisi ile aynı ismi taşıyan Firdevs albümünü müzik severlerin beğenisine sundu.

Bir dönemin ünlü isimlerindendi! Popstar Firdevs nerede?

O tarihten itibaren yurt içi ve yurt dışı birçok konser vermiştir. Müziğin yanı sıra oyunculukla da uğraşan ve moda tasarımcılığı ile ilgilenen Firdevs Güneş, Azeri şarkısı "Sen Gelmez Oldun"u farklı tarzda yorumlayarak dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

Bir dönemin ünlü isimlerindendi! Popstar Firdevs nerede?

Firdevs Güneş, albümdeki "Dönme Dolap" şarkısıyla da önemli bir başarı elde etti.

Bir dönemin ünlü isimlerindendi! Popstar Firdevs nerede?

ALBÜMLERİ

Firdevs (2005)' 01. Dönme Dolap

  1. Dön Ne Olur
  2. Aşkta Sadakat Isterim
  3. Gitmekteyim
  4. Severim ama Güvenemem ki
  5. Sen Gelmez Oldun
  6. Elbet
  7. Tospembe
  8. Pencere Süsü
  9. Firdevs Orient '* Şekerim (2009)'

Bir dönemin ünlü isimlerindendi! Popstar Firdevs nerede?

Bir dönemin ünlü isimlerindendi! Popstar Firdevs nerede?

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