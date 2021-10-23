Bir dönemin ünlü isimlerindendi! Popstar Firdevs nerede?

Popstar Firdevs lakaplı Firdevs Güneş, yarışma esnasında izleyicilerin favori kadın yarışmacısıydı. İkinciliğin ardından bir albüm çalışması yaptı ancak albüm bekleneni vermedi. Pek bilinmese de bir menajerle çalıştı ve şarkı söylemeye hep devam etti.

Geçtiğimiz yıllarda Antalya-Kemer’de tanıştığı Albay İbrahim Erdem ile dünya evine girdi.

POPSTAR FİRDEVS ŞU AN NEREDE?

Firdevs Güneş’in şu an nerede olduğu bilinmiyor. Hakkında edinilen en son bilgi, 2017’de Amasra’da bir gece kulübünde sahne aldığı…

FİRDEVS GÜNEŞ KİMDİR?

1978’de Ankara’da doğan Firdevs Güneş, aslen Bolulu’dur. İlkokulu Ankara’da okuduktan sonra sanat okuluna devam eden Firdevs Güneş, küçük yaşta Ankara'da kuaförlükle ilk meslek hayatına başladı. 1994’de Antalya Kemer'e taşınan Firdevs Güneş, orada çeşitli otellerin animasyon faaliyetlerinde yer aldı. Müziğe ve dansa olan ilgisi ve yeteneği onu 2003 Popstar yarışmasına taşımıştır.

Yarışmada finale kalarak profesyonel müziğe adımını atan Firdevs Güneş, 2004 Altın Kelebek Televizyon Yıldızları ödül töreninde jüri değerlendirmesiyle ödül aldı. 10 mart 2005’te kendisi ile aynı ismi taşıyan Firdevs albümünü müzik severlerin beğenisine sundu.

O tarihten itibaren yurt içi ve yurt dışı birçok konser vermiştir. Müziğin yanı sıra oyunculukla da uğraşan ve moda tasarımcılığı ile ilgilenen Firdevs Güneş, Azeri şarkısı "Sen Gelmez Oldun"u farklı tarzda yorumlayarak dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

Firdevs Güneş, albümdeki "Dönme Dolap" şarkısıyla da önemli bir başarı elde etti.

ALBÜMLERİ

Firdevs (2005)' 01. Dönme Dolap

Dön Ne Olur Aşkta Sadakat Isterim Gitmekteyim Severim ama Güvenemem ki Sen Gelmez Oldun Elbet Tospembe Pencere Süsü Firdevs Orient '* Şekerim (2009)'



