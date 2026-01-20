Now Tv'nin iddialı dizisinde yeni gelişme! Daha başlamadan değiştirildi

Now Tv ekranlarında yayınlanması beklenen 'Yeraltı' dizisi için geri sayım başladı. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı yeni diziyle ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Yapımını MEDYAPIM’ın üstlendiği dizi daha başlamadan yayın günü değiştirildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi pazartesinden çarşamba gününe alındı. İddialı dizi 28 Ocak Çarşamba günü izleyicisinin karşısına çıkacak.

YERALTI KONUSU NEDİR?

“Yeraltı”, merkezine yalnızca gerilimi değil, sürükleyici bir aşk hikâyesini alan güçlü bir dram. Ailesinin katilini öldürerek intikamını alan Haydar Ali (Deniz Can Aktaş), cezaevine düştüğünde kendini Türkiye’nin en tehlikeli yeraltı kartellerinden birinin ortasında bulur.

Ancak asıl ölümcül yüzleşme üç yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunda başlar: Haydar Ali’nin hâlâ unutamadığı kadın, artık onun en yakınındaki adamın karısıdır.

YERALTI OYUNCULARI:

Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan’ın başrollerini paylaştığı dizide; Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak gibi birbirinden güçlü isimler de yer alıyor.