Ünlülere uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Rabia Karataş’ın testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlülere bir isim daha eklendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Rabia Karataş'a Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı.

SORUŞTURMADA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bu suça aracılık etmek veya yer temin etmek" ile "kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" suçlarından 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden Ali Sert ve Rabia Karataş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

RABİA KARATAŞ'IN TEST SONUCU POZİTİF

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Rabia Karataş'a yapılan uyuşturucu testinin sonucu dosyaya girdi. Rapora göre Karataş'ın test sonucu pozitif çıktı.