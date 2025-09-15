Bir dönemin yıldız isimlerindendi Samuel Umtiti futbolu bıraktığını açıkladı!

Uzun yıllardır diz sakatlıklarıyla mücadele eden deneyimli stoper, emeklilik kararını sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal mesajla duyurdu.

DÜNYA KUPASI’NIN UNUTULMAZ İSMİ

Umtiti, 2018 Dünya Kupası’nda Fransa’nın en önemli kozlarından biri olmuş, özellikle yarı finalde Belçika’ya attığı golle takımını finale taşıyarak tarihe geçmişti. Ancak turnuva boyunca yaşadığı diz sorunları, kariyerinin seyrini olumsuz yönde değiştirdi.

2019’da milli takım kariyerine nokta koyan Fransız futbolcu, kulüp düzeyinde de aynı sakatlık sorunları nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemedi. Son olarak Ligue 1 ekibi Lille’de forma giyen Umtiti, 2024 yılında iki kez diz ameliyatı geçirdi ve sezon boyunca sahaya çıkamadı. Bu süreçte Lille, oyuncunun sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

Böylece Umtiti, hem Fransa’nın Dünya Kupası zaferinde yazdığı tarihi hem de sakatlıklarla geçen kariyer mücadelesiyle futbolu bıraktığını resmen ilan etmiş oldu.

DUYGUSAL VEDA MESAJI

Umtiti, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun, inişli çıkışlı bir kariyerin ardından, veda etme zamanı geldi... Her şeye tutkuyla kendimi adadım ve hiçbir şeyden pişman değilim. Birlikte çalıştığım tüm kulüplere, başkanlara, antrenörlere ve oyunculara teşekkür etmek istiyorum."

13 yıllık profesyonel futbol kariyerinde Lyon, Barcelona, Lecce ve Lille gibi kulüplerde forma giyen Samuel Umtiti, geride dolu dolu bir kariyer ve unutulmaz anılar bıraktı.

Özellikle Fransa Milli Takımı'yla kazandığı Dünya Kupası, onu ülke futbol tarihine adını yazdıran isimlerden biri yaptı.