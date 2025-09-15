SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Bir dönemin yıldız isimlerindendi Samuel Umtiti futbolu bıraktığını açıkladı!

2018 Dünya Kupası’nı Fransa ile kazanan savunmacı Samuel Umtiti, 31 yaşında profesyonel futbolu bıraktığını açıkladı.

Bir dönemin yıldız isimlerindendi Samuel Umtiti futbolu bıraktığını açıkladı!
Berker İşleyen

Uzun yıllardır diz sakatlıklarıyla mücadele eden deneyimli stoper, emeklilik kararını sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal mesajla duyurdu.

DÜNYA KUPASI’NIN UNUTULMAZ İSMİ

Bir dönemin yıldız isimlerindendi Samuel Umtiti futbolu bıraktığını açıkladı! 1

Umtiti, 2018 Dünya Kupası’nda Fransa’nın en önemli kozlarından biri olmuş, özellikle yarı finalde Belçika’ya attığı golle takımını finale taşıyarak tarihe geçmişti. Ancak turnuva boyunca yaşadığı diz sorunları, kariyerinin seyrini olumsuz yönde değiştirdi.

2019’da milli takım kariyerine nokta koyan Fransız futbolcu, kulüp düzeyinde de aynı sakatlık sorunları nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemedi. Son olarak Ligue 1 ekibi Lille’de forma giyen Umtiti, 2024 yılında iki kez diz ameliyatı geçirdi ve sezon boyunca sahaya çıkamadı. Bu süreçte Lille, oyuncunun sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

Böylece Umtiti, hem Fransa’nın Dünya Kupası zaferinde yazdığı tarihi hem de sakatlıklarla geçen kariyer mücadelesiyle futbolu bıraktığını resmen ilan etmiş oldu.

DUYGUSAL VEDA MESAJI

Bir dönemin yıldız isimlerindendi Samuel Umtiti futbolu bıraktığını açıkladı! 2

Umtiti, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun, inişli çıkışlı bir kariyerin ardından, veda etme zamanı geldi... Her şeye tutkuyla kendimi adadım ve hiçbir şeyden pişman değilim. Birlikte çalıştığım tüm kulüplere, başkanlara, antrenörlere ve oyunculara teşekkür etmek istiyorum."

13 yıllık profesyonel futbol kariyerinde Lyon, Barcelona, Lecce ve Lille gibi kulüplerde forma giyen Samuel Umtiti, geride dolu dolu bir kariyer ve unutulmaz anılar bıraktı.

Özellikle Fransa Milli Takımı'yla kazandığı Dünya Kupası, onu ülke futbol tarihine adını yazdıran isimlerden biri yaptı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her şey derbiden sonra oldu! Barış Alper Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu hamlesiHer şey derbiden sonra oldu! Barış Alper Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu hamlesi
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladıFenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Samuel Umtiti son dakika barcelona
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.