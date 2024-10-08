SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Bir efsane daha veda etti! Andres Iniesta 40 yaşında göz yaşlarıyla futbolu bıraktığını açıkladı

Bir efsane daha veda etti! Andres Iniesta 40 yaşında göz yaşlarıyla futbolu bıraktığını açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.10.2024 09:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’nın yaşayan efsanelerinden Andres Iniesta, 40 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Katalan devi Barcelona ile sayısız başarıya imza atan Iniesta vedasını açıklarken göz yaşlarını tutamadı. İşte detaylar...

Bir efsane daha veda etti! Andres Iniesta 40 yaşında göz yaşlarıyla futbolu bıraktığını açıkladı

İspanya’da Barcelona ve milli takım ile sayısız başarılara imza atan, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Emirates Club’da forma giyen Andres Iniesta profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

16 YIL ARALIKSIZ FORMA GİYDİ

DqrjEojXcAICzBe

Katalanlarda altyapının ardından 2002 yılında A takıma yükselen Iniesta, 2018 yılına kadar aralıksız forma giydi.

GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Screenshot_2

Iniesta vedasını açıkladığı basın toplantısında göz yaşlarına hakim olamadı.

İspanyol futbolcu 674 maçta 57 gol, 135 asiste imza atarken; 9 LaLiga şampiyonluğu, 7 İspanya Süper Kupa, 6 İspanya Kral Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 UEFA Süper Kupa kazandı.

İspanya Milli Takımı formasını 131 kez terleten Iniesta, 14 kez fileleri havalandırırken, 1 kez Dünya Kupası, 2 kez de Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

2018 yılında Japonya’ya transfer olan Iniesta, Vissel Kobe takımıyla 1’i lig olmak üzere 3 kupa kazandı. Başarılı orta saha 134 kez giydiği forma altında 26 gol, 25 asistlik performans sergiledi.

Iniesta, kariyerinin son döneminde ise Ağustos 2023’te Emirates Club’a imza attı ve 1 sezon sonra takımdan ayrıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
son dakika barcelona messi veda
En Çok Okunan Haberler
Ünlü köfte zincirinde de domuz eti skandalı!

Ünlü köfte zincirinde de domuz eti skandalı!

Fatih'teki katliamın ardından akıllara onun sergi için verdiği pozlar gelmişti! 'Can güvenliğimden endişeliyim'

Fatih'teki katliamın ardından akıllara onun sergi için verdiği pozlar gelmişti! 'Can güvenliğimden endişeliyim'

Benfica şimdi de Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i bitiriyor

Benfica şimdi de Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i bitiriyor

Ümit Özat canlı yayında çok sinirlendi! Sergen Yalçın'a demediğini bırakmadı

Ümit Özat canlı yayında çok sinirlendi! Sergen Yalçın'a demediğini bırakmadı

G.Saray'da görev yapmıştı! Hayatını kaybetti

G.Saray'da görev yapmıştı! Hayatını kaybetti

Amedspor'da Ersun Yanal şoku!

Amedspor'da Ersun Yanal şoku!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.