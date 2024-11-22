Bir final kararı daha! TRT 1 o dizinin fişini çekti! Reytinglere yenik düştü...

Televizyon kanallarından gelen final kararları son günlerde iyice arttı. Büyük umutlarla ekrana getirilen diziler reytinglerde istediğini elde edemeyince erken final kararları gündeme gelmeye başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kara Ağaç Destanı” dizisinin ikinci sezon ortasında final yapmasına karar verildi. Mustafa Becit’in yazdığı, Cem Akyoldaş’ın ise yönettiği dizinin 30. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi.

REYTİNGLER YÜKSELİSE...

Son olarak 26. bölümü ekrana gelecek olan dizinin reytinglerinde bir yükselme olursa bir iki bölüm uzama ihtimali de var…

Kapadokya’da çekilen Olgun Şimşek’in Celal Ağa, değerli oyuncu Ayten Uncuoğlu’nun Paşa Kadın rollerine hayat verdiği dizide Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Merih Öztürk, İsmail Hakkı, İpek Karapınar, Baran Bölükbaşı, Erkan Bektaş gibi ünlü isimler izleyicisiyle buluşuyordu.