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Bir Gece Masalı'nın Ceylan'ı Yüsra Geyik'ten şaşırtan hamle! O partnerini takipten çıkardı! Herkes nedenini merak etti!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
29.12.2024 20:43
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Bir Gece Masalı'na Ceylan karakteriyle dahil olan Yüsra Geyik'ten beklenmedik bir hamle geldi. Ünlü oyuncu dizideki partnerini takipten çıkardı. Nedeni ise merak edildi.

Bir Gece Masalı'nın Ceylan'ı Yüsra Geyik'ten şaşırtan hamle! O partnerini takipten çıkardı! Herkes nedenini merak etti!

Arka Sokaklar dizisiyle ünlenen ve Aile'de Serenay Sarıkaya'nın kardeşine hayat veren Yüsra Geyik, geçtiğimiz haftalarda Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in yer aldığı, ilgiyle takip edilen Bir Gece Masalı'na katılmıştı.

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Bir Gece Masalı'nın on dördüncü bölümünde Ceylan karakteri ile dahil olan Geyik, Mahir'in kuzeni Asaf Bey'in ise torununu canlandırıyordu. Diziye yeni katılan ünlü oyuncudan şaşırtan bir hamle geldi.

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O İSMİ TAKİPTEN ÇIKARDI!

Yüsra Geyik, Bir Gece Masalı'nda Selim karakterine hayat veren partneri Eren Vurdem'i takip çıkardı. Aynı zaman oyuncu, dizinin resmi sayfasını da takip etmeyi bıraktı. Bu beklenmedik gelişme ise izleyicileri şaşırttı. Birçok kullanıcı, Yüsra Geyik'in bu diziyi takip etmemesi gerektiğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Yüsra Geyik Bir Gece Masalı
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