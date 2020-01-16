’Bir Gidiş Hikayesi’ Bayraklı’da sahnelendi

Bayraklı Belediye Tiyatrosu, "Bir Gidiş Hikayesi" adlı oyunla seyirci karşısına çıktı. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezindeki etkinlik, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Nazım Hikmet’in hayatını anlatan "Nazımname: Bir Gidiş, Bir Kalış ve Bir Aşk Hikayesi" adlı üçlemenin ilk oyunu Bir Gidiş Hikayesi, Bayraklı Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelendi. Müzikli kara-komedi türündeki oyun, Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluştu. Salon tıklım tıklım dolunca, izleyenlerin bir bölümü oyunu ayakta takip etti. Oyuncuların performansları profesyonelleri aratmazken, salonu dolduran seyirciler oyun sonunda uzun süre ekibi alkışladı.

Kerem Yalçın’ın yazıp yönettiği oyunda; Mert Bulut, Ayşe Gencer Ergün, Oğuz Sabancı, Betül Erim, Oğuz Gök, Büşra Karakaya, Erengül Pektaş, Feyza Sönmez, Hilal Vitaş, Özlem Vatan, Kurtuluş Akın, Berna Canpolat, Kerem Yalçın rol aldı. Oyunun dansları Aslı Yalçın, ışık tasarımı ise Tuğrul Sütlü tarafından gerçekleştirildi.

Öte yandan Bir Gidiş Hikayesi, 8 Şubat Cumartesi saat 20:00’da ise Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde sahnelenecek.

