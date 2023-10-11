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Bir hayli nasıl yazılır, bir hayli yazımı nasıl olmalıdır? Bir hayli ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

01.10.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir hayli sözcüğüne günlük konuşmaların yanı sıra farklı bağlamlara ait olan metinlerde de sıklıkla denk gelinir. Bu nedenle zarf sözcüğü olan bir haylinin bitişik mi ayrı mı yazıldığı genelde merak konusudur. Çünkü bu sözcük öbeğini oluşturan kelimelerin herhangi biri ses değişmesine uğramamıştır. Dolayısıyla bu bilgiden yola çıkılarak bir hayli zarfının TDK tarafından onaylanan doğru yazılışı hakkında bilgi verilebilir. Peki, bir hayli yazımı nasıl olmalıdır?

Bir zarf sözcüğünün birden fazla kelimeden oluşması durumunda Türkçe yazım kurallarına uygun olan doğru yazılışının bitişik mi ayrı mı olduğu sıklıkla araştırılır. Bu kapsamda incelenebilen zarf sözcüklerinden biri de bir hayli olarak öne çıkar. Bir hayli sözcüğü pek çok anlamında kullanılırken herhangi bir ses değişmesine uğramayan iki ayrı kelimeyi içerir. Birleşik kelime olmayan bir hayli kelime öbeği olarak ele alınmalıdır.

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Bir hayli nasıl yazılır?

Türkçede zarf sözcüklerinin birden fazla kelimeden oluşabildiği görülür. Bu zarf sözcüklerine verilebilen spesifik örneklerden biri de bir hayli olarak belirtilebilir. Bir hayli zarfı pek çok anlamında kullanılırken özellikle günlük konuşmalarda sıklıkla sesletilir. Söz edilen bu zarf sözcüğünün iki ayrı sözcüğü içermesi ise "Bir hayli ayrı mı yazılır?" sorusuna yanıt aranmasına yol açar.

"Bir hayli bitişik mi yazılır?" sorusuna cevap almaya çalışan kişilere bu sözcük öbeğinin yazılı dilde ayrı şekilde kullanılması gerektiği açıklanmalıdır. Nitekim bir hayli TDK güncel sözlüğünde pek çok zarfının eş anlamlısı olarak belirtilmiştir. Ayrıca bu ifadenin iki kelimeden oluşan bir zarf sözcüğü olduğu görülür. Bu nedenle bir hayli sözcük öbeği yazılı dilde ayrı olarak kullanılmalıdır. İlgili zarf sözcüğünün yazılı dildeki kullanımı üzerine aktarılan bilgilere göre doğru ve yanlış olan bir hayli yazımı şu şekilde sıralanabilir:

  • Bir hayli (doğru kullanım)
  • Birhayli (yanlış kullanım)
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Bir hayli bitişik mi yazılır?

Bir hayli kelime öbeği pek çok zarfıyla eş anlamlı iken yani yeterinden fazla, külliyetli, on binlerce gibi anlamları ifade edecek şekilde kullanılır. Bu zarf sözcüğünü oluşturan kelimelerin herhangi biri ses değişmesine uğramamıştır. Dolayısıyla birleşik kelime olarak da ele alınmayan bir hayli sözcüğünün ayrı olarak yazılması gerekir. Bir hayli doğru yazılışı ile ilgili cümle örnekleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Geçen gün uygulanan deneme sınavı bir hayli zordu.
  • Aktardığın bilgiler bana bir hayli kafa karıştırıcı gelse de bu konuda kendimi geliştirebileceğime inanıyorum.
  • Son zamanlarda yaşadığın olaylardan sonra bir hayli değiştiğini düşünüyoruz.
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