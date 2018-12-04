Bir ilk! garsonların hepsi robot!

Euronews'in haberine göre müşteriler Ginger isimli robotun üzerinde bulunan ekrana dokunarak siparişlerini seçiyor. Daha sonra robot bu siparişleri masalara götürüyor.

Nepalli teknoloji firması Paaila Technology tarafından üretilen Ginger, nesneleri ve konuşmaları tanıma özelliklerine sahip.

Naulo restoranının ve Paaila Technology'nin Müdürü Aayush Kasajoo, robotları uluslararası hizmet sektöründe robotlar için fırsatlar olduğunu düşünerek bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

