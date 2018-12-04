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Bir ilk! garsonların hepsi robot!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 04.12.2018 10:12 | Son Güncelleme

Nepal'in Katmandu şehrinde Naulo restoranı yerli robot garsonlarla müşterilerine hizmet veriyor. Bu uygulamasıyla restoran güney Asya'nın robot garson kullanan ilk mekanı oldu.

Euronews'in haberine göre müşteriler Ginger isimli robotun üzerinde bulunan ekrana dokunarak siparişlerini seçiyor. Daha sonra robot bu siparişleri masalara götürüyor.

Nepalli teknoloji firması Paaila Technology tarafından üretilen Ginger, nesneleri ve konuşmaları tanıma özelliklerine sahip.

Naulo restoranının ve Paaila Technology'nin Müdürü Aayush Kasajoo, robotları uluslararası hizmet sektöründe robotlar için fırsatlar olduğunu düşünerek bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Garson robot nepal

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