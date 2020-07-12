YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.07.2020 09:35 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, bir kadını hürriyetinden yoksun bırakarak zorla alıkoyan şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Gaziantep’te, bir kadını hürriyetinden yoksun bırakarak zorla alıkoyan şüpheli şahıs gözaltına alındı. Mağdur kadın ise kurtarıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öğretmenevleri Mahallesi’nde bir adreste bir kadının zorla alıkonolduğuna yönelik ihbar aldı. Alınan ihbarın ardından çalışma başlatan ekipler, kadını hürriyetinden yoksun bırakan şüpheli şahsı yakaladı. Operasyon sonucu mağdur kadın kurtarılırken adreste yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 1 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Kadını hürriyetinden yoksun bırakan şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

TIR kavun tezgahına girdi 1 ölü

TIR kavun tezgahına girdi 1 ölü

Odunpazarı’nda esnafı umutlandıran gelişme

Odunpazarı’nda esnafı umutlandıran gelişme

GÜNCELLEME - Konya'da 9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlılarından 4'ü tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da 9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlılarından 4'ü tutuklandı

Gaziantep Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
03:32
Sabah
05:14
Öğle
12:41
İkindi
16:32
Akşam
19:59
Yatsı
21:34

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Koru Eczanesi
Sehitkamil
Mesut Eczanesi
Sehitkamil
Okur Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Korkmaz Eczanesi
Sehitkamil
Tümer Eczanesi
Sehitkamil
Yasemin Eczanesi
Sehitkamil
Ada Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Gaziantep’te okullar LGS sınavına hazır

Gaziantep’te okullar LGS sınavına hazır

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Yasak aşk cinayeti

Yasak aşk cinayeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.