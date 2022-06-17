YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Bir kere deneyin hep yapmak isteyeceksiniz: Tantuni tarifi

Bir kere deneyin hep yapmak isteyeceksiniz: Tantuni tarifi

17.06.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tantuni sokak lezzetleri denilince akla gelenler arasında bulunuyor. Lezzeti dillere destan olan bu dürümün evde yapılışı da oldukça kolay. Hem leziz tadı hem de kolay yapımı ile gönüllere taht kuran bu yemeği bir kez denediğiniz de her hafta yapmak isteyeceksiniz.

Bir kere deneyin hep yapmak isteyeceksiniz: Tantuni tarifi

Mersin lezzeti olan tantuni ülkenin her yerinde sevilerek tüketiliyor. Bu yemeği sevenler üst üste birkaç tane yiyebiliyor. Tantuniyi dışarıda yiyip çok sevdiyseniz bir de evde denemeniz gerekiyor. Tantuni yapımının zor olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Evde kolayca leziz tantuni yapabilirsiniz. Tantuniyi isterseniz lavaşla isterseniz de ekmek arasında tercih edebilirsiniz.

TANTUNİ TARİFİ

Malzemeler

  • 4 adet tandır lavaşı
  • 400 gram dana kontrfile(ince doğranmış)
  • ½ çay bardağı pamuk yağı
  • ¼ çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı toz kırmızı biber
  • ½ çay bardağı su
  • ¼ demet maydanoz(isteğe göre)
  • 2 adet domates(isteğe göre)
  • 1 adet soğan(isteğe göre)

Yapılışı

  • Etleri varsa fazla yağlı kısımlarını temizleyip ince dilimler halinde doğrayın. Üzerini geçecek kadar soğuk su ilavesiyle suyunu çekene kadar haşlayın.
  • Wok ya da sac tavayı ocakta kızdırın. Pamuk yağını tavaya dökün ve haşlamış olduğunuz etleri de üzerine ilave edin. Toz biberi de ekleyerek karıştırın. Suyu yavaş yavaş ilave ederek, suyunu çekene kadar pişirin.
  • Pişen tantuniyi sandviç ekmeği ve lavaşın içerisine yerleştirin. İsteğe göre doğranmış domates, soğan ve maydanoz ilavesi yapın.

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Misafirleriniz bu tarife bayılacak! Hünkar beğendi tarifiMisafirleriniz bu tarife bayılacak! Hünkar beğendi tarifi
Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!
Pastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifiPastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifi
Anahtar Kelimeler:
Tantuni Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tatilde hayran bıraktı! Küçük bikinisiyle...

Tatilde hayran bıraktı! Küçük bikinisiyle...

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Kesinlikle deneyin! Bayatlamayan pofuduk poğaça tarifi

Kesinlikle deneyin! Bayatlamayan pofuduk poğaça tarifi

Bu tarif kaçmaz! Şekersiz yaz helvası tarifi

Bu tarif kaçmaz! Şekersiz yaz helvası tarifi

Yedikçe yiyesiniz gelecek: Leziz kahvaltılık sos tarifi

Yedikçe yiyesiniz gelecek: Leziz kahvaltılık sos tarifi

Misafirleriniz bu tarife bayılacak! Hünkar beğendi tarifi

Misafirleriniz bu tarife bayılacak! Hünkar beğendi tarifi

İlginizi Çekebilir

Her hafta deri değiştiriyor! Görenler gözlerine inanamıyor

Her hafta deri değiştiriyor! Görenler gözlerine inanamıyor

Survivor'ı bıraktı, İstanbul'u terk etti! "Parada gözüm olsa..."

Survivor'ı bıraktı, İstanbul'u terk etti! "Parada gözüm olsa..."

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.