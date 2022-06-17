Bir kere deneyin hep yapmak isteyeceksiniz: Tantuni tarifi

Mersin lezzeti olan tantuni ülkenin her yerinde sevilerek tüketiliyor. Bu yemeği sevenler üst üste birkaç tane yiyebiliyor. Tantuniyi dışarıda yiyip çok sevdiyseniz bir de evde denemeniz gerekiyor. Tantuni yapımının zor olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Evde kolayca leziz tantuni yapabilirsiniz. Tantuniyi isterseniz lavaşla isterseniz de ekmek arasında tercih edebilirsiniz.

TANTUNİ TARİFİ

Malzemeler

4 adet tandır lavaşı

400 gram dana kontrfile(ince doğranmış)

½ çay bardağı pamuk yağı

¼ çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz kırmızı biber

½ çay bardağı su

¼ demet maydanoz(isteğe göre)

2 adet domates(isteğe göre)

1 adet soğan(isteğe göre)

Yapılışı

Etleri varsa fazla yağlı kısımlarını temizleyip ince dilimler halinde doğrayın. Üzerini geçecek kadar soğuk su ilavesiyle suyunu çekene kadar haşlayın.

Wok ya da sac tavayı ocakta kızdırın. Pamuk yağını tavaya dökün ve haşlamış olduğunuz etleri de üzerine ilave edin. Toz biberi de ekleyerek karıştırın. Suyu yavaş yavaş ilave ederek, suyunu çekene kadar pişirin.

Pişen tantuniyi sandviç ekmeği ve lavaşın içerisine yerleştirin. İsteğe göre doğranmış domates, soğan ve maydanoz ilavesi yapın.

AFİYET OLSUN!



