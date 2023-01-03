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Bir kırmızı kart, bir penaltı! Ümraniyespor ile Hatayspor 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı

03.01.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ekibi Ümraniyespor, Volkan Demirel'in öğrencileri olan Hatayspor'u ağırladığı. Ateş hattında bulunan iki ekibin karşılaşması müthiş bir tempoya sahne oldu. 3 puan için savaşan iki takım sahadan 1 puanla döndü ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bir kırmızı kart, bir penaltı! Ümraniyespor ile Hatayspor 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı

Süper Lig ’de hafta içi mesaisinin açılış maçında Ümraniyespor ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Volkan Demirel ile bir çıkışa geçen Hatayspor, Ümraniyespor'u da yenerek ateş hattından çıkmak istiyordu. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Mücadelenin 78. dakikasında Ümraniyesporlu Allyson direkt olarak kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

ATEŞ HATTI KARIŞTI

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Bu skorun ardından puanını 16'ya yükselten Hatayspor, maç fazlasıyla da olsa düşme hattının hemen üstünde yer aldı. Ümraniyespor ise 11 ile 18. sırada kendine yer buldu. Mücadelenin temposu izleyenler için üst düzeydeydi.


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