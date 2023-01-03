Bir kırmızı kart, bir penaltı! Ümraniyespor ile Hatayspor 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı

Süper Lig ’de hafta içi mesaisinin açılış maçında Ümraniyespor ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Volkan Demirel ile bir çıkışa geçen Hatayspor, Ümraniyespor'u da yenerek ateş hattından çıkmak istiyordu. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Mücadelenin 78. dakikasında Ümraniyesporlu Allyson direkt olarak kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

ATEŞ HATTI KARIŞTI

Bu skorun ardından puanını 16'ya yükselten Hatayspor, maç fazlasıyla da olsa düşme hattının hemen üstünde yer aldı. Ümraniyespor ise 11 ile 18. sırada kendine yer buldu. Mücadelenin temposu izleyenler için üst düzeydeydi.



