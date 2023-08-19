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Bir kırmızı kartın çıktığı maçta Rizespor ile Alanyaspor yenişemedi!

19.08.2023 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Bir kırmızı kartın çıktığı karşılaşma, başladığı gibi 0-0'lık skorla sonuçlandı. İşte detaylar...

Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geldi. Büyük heyecanın yaşandığı müsabakada kazanan çıkmadı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Alanyaspor'da Oğuz Aydın, 67. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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Bu skorun ardından Alanyaspor, puanını 4'e yükseltti ve liderlik koltuğunda yer aldı. Henüz galibiyeti bulunmayan Rizespor ise 1 puanla 15. sırada yer buldu.

Alanyaspor, gelecek hafta Hatayspor'u konuk edecek. Rizespor ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

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