'Bir koca eşini birliktelikte geri çevirir mi?' Selin Karacehennem'in yanıtı şaşkına çevirdi

Ünlü yaşam koçu, psikolojik danışmanlık, evlilik ve ilişki terapistliği yapan Selin Karacehennem, gelen soruları Instagram hesabından yayınlıyor.



"BEN YAKLAŞINCA GERİ ÇEVİRDİĞİ DE OLUYOR"

Bir takipçisinin "Eşim iş yüzünden yorgun olduğunu söylüyor. Ben ona yaklaşmadan o bana yaklaşmıyor. Ben yaklaştığımda da beni geri çevirdiği de oluyor. Üstelik bakımlı, çevresi tarafından beğenilen bir kadınım. Eşim beni sevmiyor mu? Fikriniz nedir?" sorusu dikkat çekti.

"KARISIYLA HER GECE YA DA İKİ GÜNDE BİR..."

Soruya cevap veren Karacehennem, "Bir sürü sebep var. Birinci sebep sevmemesi. Seven erkek imkanı yok. Hem de genç ise karısıyla ya her gece ya da iki günde bir muhakkak beraber olur. Hele sen gidiyorsun, istiyorsun... 'Yorgunum' diyor.

"DÜPEDÜZ ALDATIYOR"

Bunu kafamın hiç bir yerine sığdırmam ben. Bu düpedüz seni aldatıyor gibi geliyor bana. Çünkü bir erkek bunu yapmıyorsa ya erkekliğinden şüphe ederim, ya da başkalarıyla aşırı derecede hallediyor." yanıtıyla takipçilerini şaşkına çevirdi.

