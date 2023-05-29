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Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? 29 Mayıs ATV yayın akışı

29.05.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Küçük Gün Işığı dizisi yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları arasında Seray Kaya, Berk Oktay gibi isimler bulunuyor. Her hafta pazartesi akşamları yayınlanan dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu haline geldi. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman?

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? 29 Mayıs ATV yayın akışı

Bir Küçük Gün Işığı dizisi izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Pazartesi akşamları ekrana gelen Bir Küçük Gün Işığı'nın 29 Mayıs ATV yayın akışında yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. 29 Mayıs Pazartesi ATV yayın akışında saat 20:00’de Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi bulunuyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi bu akşam ATV yayın akışında yer almıyor. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor. 29 Mayıs Pazartesi ATV yayın akışında saat 20:00’de Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi yer alıyor. Televizyonda ilk defa yayınlanacak olan film 22:00’da yeniden ekrana gelecek.

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ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ
22:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ
00:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

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