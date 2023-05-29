Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? 29 Mayıs ATV yayın akışı

Bir Küçük Gün Işığı dizisi izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Pazartesi akşamları ekrana gelen Bir Küçük Gün Işığı'nın 29 Mayıs ATV yayın akışında yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. 29 Mayıs Pazartesi ATV yayın akışında saat 20:00’de Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi bulunuyor.
Bir Küçük Gün Işığı dizisi bu akşam ATV yayın akışında yer almıyor. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor. 29 Mayıs Pazartesi ATV yayın akışında saat 20:00’de Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi yer alıyor. Televizyonda ilk defa yayınlanacak olan film 22:00’da yeniden ekrana gelecek.
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ
22:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ
00:00 Ben Bu Cihana Sığmazam